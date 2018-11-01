В центре внимания - томичи

1 Нояб. 06:15 2018-11-01T06:15:53+03:00

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Больше расходы - шире охват

В настоящий момент главное в экономической повестке России - обсуждение проекта бюджета на 2019-2021 годы. Новый бюджетный цикл содержит в своей основе государственную политику прорыва, принятую майским Указом Президента РФ.

Ключевые национальные цели документа - вхождение России в топ-5 крупнейших экономик мира и число стран с продолжительностью жизни людей более 80 лет. Об этом, в частности, напомнила председатель областной Законодательной Думы Оксана Козловская в своем обращении к депутатам в начале 24-го собрания, повестка которого включила почти четыре десятка вопросов.

Корректировки в бюджет текущего года - это первое, что обсудил областной парламент. Доходную часть основного финансового документа региона на 2018 год планируется увеличить на 83,16 млн рублей за счет поступлений из Федерации. На такую же сумму вырастут и расходы.

ВРЕЗКА

С учетом вносимых поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 58,11 млрд руб., расходы - 62,69 млрд руб., дефицит - 4,58 млрд руб. (10 процентов от объема собственных доходов).

В расходную часть включены средства на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания - 6,11 млн руб., оплату ЖКУ для льготных категорий - 84,5 млн, на ремонт участков автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок в Парабельском и Каргасокском районах - 4 млн руб.

Почти на 225 млн руб. будут увеличены расходы на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы благодаря росту минимального размера оплаты труда. Произойдет увеличение субсидии местным бюджетам на закупку топлива для котельных (нефти и мазута) на 74 млн руб., а также на повышение продуктивности в молочном животноводстве - на 36 млн.

Спикер областной Думы Оксана Козловская отметила: «Дополнительно регион получает целевые средства на лекарственное обеспечение, оборудование, питание для некоторых льготных категорий граждан. За счет экономии средств по ряду статей (прежде всего на обслуживание государственного долга) 225 млн рублей выделяется на то, чтобы до конца года работникам бюджетных организаций стабильно выплачивалась заработная плата, повышенная в соответствии с МРОТ. Очень важный момент: 6 млн руб. дополнительно выделено на санитарную авиацию. До конца 2018 года мы должны рассчитаться с кредиторской задолженностью муниципальных автотранспортных предприятий, что обеспечит бесперебойный режим пассажирских перевозок в регионе».

Когда здоровье в приоритете

Сегодня многим томичам требуется дорогостоящая, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. Многие ее виды осуществляются за счет средств фонда ОМС. В первом чтении областные депутаты рассмотрели проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

По информации директора ТФОМС Томской области Алексея Рудко, бюджет фонда на 2019 год сбалансирован по доходам и расходам, без дефицита. Прогнозируемые доходы бюджета на здравоохранение составят около 16 млрд 836 млн руб.

Из этой суммы прогнозный размер субвенции Федерального фонда ОМС достигнет 16 млрд 023 млн руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, запланированы в размере 568,6 млн. Основные расходы - они составят 15 млрд руб. - будут направлены на финансирование территориальной программы ОМС.

В ходе обсуждения депутат Олег Громов поинтересовался, есть ли сложности в учреждениях здравоохранения по расчетам с контрагентами (вопрос касался финансирования больниц и поликлиник). По словам Алексея Рудко, такие сложности возникают, но они решаются в рабочем порядке совместно с облдепартаментом здравоохранения.

Оксана Козловская акцентировала внимание на приоритетном для государства направлении в медицине - развитии первичной медпомощи: «Эксперты говорят, что, если мы хотим получить сокращение летальности и повышение продолжительности жизни трудоспособного населения, ключевой задачей должно быть развитие и поддержка службы участковых терапевтов, фельдшерско-акушерских пунктов. В представленном в Думу документе не сделаны акценты на первичной медицинской помощи и развитии сельского здравоохранения».

Как пояснил докладчик, в программе ОМС нет четких показателей по развитию первичной медпомощи, они на стадии проработки. Более подробная информация будет представлена на согласительной комиссии по проекту бюджета следующего года.

Подводя итог, Оксана Козловская отметила: «Объем бюджета ТФОМС Томской области в 2019 году возрастет почти на 1 млрд 700 млн руб. Основное финансирование будет направлено на лечение пациентов с онкозаболеваниями, в том числе существенно больше денег пойдет на лекарственное обеспечение, дорогостоящие виды обследований. Всего жители области смогут бесплатно получать более 36 видов высокотехнологичной медицинской помощи. В России проблема онкологии очень актуальна, в следующем году на ее решение государство планирует выделять значительные средства по линии ОМС».

Прожиточный минимум подрос

Продолжая социальную тему, на 24-м собрании депутаты приняли в двух чтениях закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2019 год.

Этот документ даст возможность установить в 2018 году социальную доплату к пенсии неработающим представителям старшего поколения, материальное обеспечение которых ниже величины прожиточного минимума, утвержденного в регионе по месту их жительства. Таким образом, величина прожиточного минимума пенсионера составит 8795 рублей, темп роста к 2018 году - 102,7 процента.

- В этом году средний размер доплаты составляет 1704 руб. на человека, в 2019-м сумма вырастет до 1780 рублей, - пояснила спикер. - Доплаты получат более 23 300 пенсионеров, что позволит привлечь 498 млрд 843 млн руб. из федерального бюджета.

Валерия ЗОЛОТУХИНА.

Фото: Сергей АРСЕНЬЕВ.