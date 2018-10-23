Томские полицейские задержали более 20 пьяных водителей в выходные

23 Окт. 05:29 2018-10-23T05:43:26+03:00

Пресс-служба МВД России по ТО напоминает: водителей в состоянии опьянения, согласно КоАП РФ, ждет штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Фото: из открытых источников

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За три дня проведения профилактического рейда "Нетрезвый водитель" полицейские задержали 24 водителей с признаками опьянения. Трое из них сели за руль с признаками опьянения повторно, то есть, будучи уже без прав. Кроме того, задержаны 10 водителей - бесправников. В ходе рейда 21 автомобиль поставили на специализированные стоянки.

Пресс-служба МВД России по Томской области напоминает: водителей в состоянии опьянения, согласно КоАП РФ, ждет штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такие же последствия наступят для отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, а также для тех, кто передал управление транспортным средством нетрезвому водителю.

- Госавтоинспекция обращается к неравнодушным гражданам: если вам стали известны факты управления автомобилем в состоянии опьянения, необходимо обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 66-44-22, 66-44-24 или сообщить об этом ближайшему наряду дорожно-патрульной службы, - подытожили в пресс-службе МВД России по Томской области.