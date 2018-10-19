Главная насосная станция Томска вновь заработала на полную мощность

19 Окт. 06:07 2018-10-19T06:40:59+03:00

Все работы по ликвидации аварии завершены. Фото: пресс-служба мэрии Фото: из открытых источников

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Как сообщает пресс-служба Томскводоканала, в 22.20 18 октября станцию запустили в работу на одном агрегате. Ночью заработал и второй.

- Еще до запуска второго насоса станции дежурные службы начали поднимать давление в сетях Ленинского и Октябрьского районов. К 5.00 утра пятницы подачу воды восстановили в полном объеме, - отмечают в пресс-службе организации.

В пятницу специалисты цеха сетей канализации продолжат откачивать воду у жителей подтопленных домовладений. Ночью техника осушала придомовые территории по Ангарской, 74, Большой Подгорной, 213, 203б, 203а. На 8.30 утра 19 октября в откачке нуждается 16 домов.

По сообщению начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева, на 18.00 18 октября на Черемошниках было подтоплено 14 домов. Вода зашла в 4 многоквартирные деревянные «двухэтажки» и 3 частных дома.

Председатель КЧС, заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков обратил внимание всех служб, что с запуском насосов ГНС работа по ликвидации ЧС не заканчивается.

- Нам предстоит продолжить работу по откачке воды с подтопленных территорий. И нам потребуется помощь всех служб. Мы должны обеспечить пострадавшим людям нормальные условия жизни. И отработать весь комплекс мероприятий, чтобы подобное не повторялось, - подчеркнул Суриков.