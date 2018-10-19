Бывшего полицейского будут судить за получение взятки в Томске

19 Окт. 05:25 2018-10-19T05:27:46+03:00

В ходе следствия мужчина виновным себя не признал, его заключили под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Бывшего сотрудника МВД обвиняют по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц".

По версии следствия, участковый с декабря прошлого года по апрель нынешнего получил 21 тысячу рублей в качестве взятки. Эту сумму ему выплатил представитель одного из томских похоронных бюро за то, что он рассказывал ему о том, где полиция находила трупы на территории Томского района.

На банковскую карту экс-полицейского приходило по 3 000 рублей за одну информацию при условии, что похоронное бюро заключало с родственниками умершего договор на оказание ритуальных услуг.

В ходе следствия мужчина виновным себя не признал, его заключили под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Томска. Расследование уголовного дела на представителя похоронного бюро, дававшего взятку, продолжается.