Бывшего полицейского будут судить за получение взятки в Томске
Бывшего сотрудника МВД обвиняют по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц".
По версии следствия, участковый с декабря прошлого года по апрель нынешнего получил 21 тысячу рублей в качестве взятки. Эту сумму ему выплатил представитель одного из томских похоронных бюро за то, что он рассказывал ему о том, где полиция находила трупы на территории Томского района.
На банковскую карту экс-полицейского приходило по 3 000 рублей за одну информацию при условии, что похоронное бюро заключало с родственниками умершего договор на оказание ритуальных услуг.
В ходе следствия мужчина виновным себя не признал, его заключили под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Томска. Расследование уголовного дела на представителя похоронного бюро, дававшего взятку, продолжается.