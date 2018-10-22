Откачку стоков и просушку домов на томских Черемошниках планируют завершить 22 октября

22 Окт. 05:28 2018-10-22T05:30:59+03:00

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«Томскводоканал» планировал закончить откачку стоков и просушку домов, подтопленных из-за остановки главной насосной станции Томска. В воскресенье, 21 октября, специалисты откачивали канализационные воды по восьми адресам. От помощи предприятия отказались жильцы двух домов - по Первомайской, 157, ранее оставившие заявку на откачку уличного туалета и по Ангарской, 72. Последние ждали насос для выгребной ямы.

- Из девяти адресов, ожидавших просушки, на восьми работы завершены, - уточнила пресс-служба "Томскводоканала".

Подполье дома по переулку Польскому, 12 просушить так и не получилось: 21 октября там в третий раз откачивали воду. Как признаются сами жильцы, вода там стоит круглый год.

В ночь с воскресенья на понедельник насосы должны отработать по ул. Большой Подгорной, 203б, кв.1 и 6, а тепловые пушки по ул. Большой Подгорной, 211 и 215 (1 и 2 подъезд).

Если работы завершатся по плану, то предприятие выполнит все заявки - как поступившие через диспетчерскую предприятия, так и через районную администрацию.

Ранее сообщалось, что сточные воды подтопили несколько домов в микрорайоне Черемошники. Специальная комиссия начала оценку ущерба пострадавших с 19 октября.

Напомним, 17 октября в городе вышла из строя главная насосная станция Томска. Из-за аварии власти ввели ЧС локального характера. Как выяснилось, с напорного коллектора сорвало задвижку диаметром 1000 мм.