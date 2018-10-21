Крупный пожар произошел в стриптиз-клубе в Томске

21 Окт. 08:00 2018-10-21T08:41:07+03:00

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В томском стриптиз-клубе "Машенька" случился пожар на кровле. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области, звонок в пожарную часть поступил от очевидца в 23.12. На момент прибытия первого подразделения огонь был виден на крыше здания. Пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы эвакуировали из здания более ста человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/674257" frameborder="0"></iframe> Как горел томский стрип-клуб.Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Пожарные эвакуировали более ста человекФото: Предоставлено "Комсомолке"

- По уточненным данным, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров, - уточнили в региональной пресс-службе МЧС России. - Он был локализован в 01:39, а ликвидирован в 02:34. Пострадавших нет.

Пожарные эвакуировали более ста человекФото: Предоставлено "Комсомолке"

Причина возгорания устанавливается. Тушили пожар 42 человека, было задействовано 15 единиц техники.

Добавим, что ночной клуб расположен в трехэтажном здании с мансардным этажом.

Так кровля стрип-клуба выглядела наутро.Фото: СОЦСЕТИ