Крупный пожар произошел в стриптиз-клубе в Томске
В томском стриптиз-клубе "Машенька" случился пожар на кровле. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области, звонок в пожарную часть поступил от очевидца в 23.12. На момент прибытия первого подразделения огонь был виден на крыше здания. Пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы эвакуировали из здания более ста человек.
Как горел томский стрип-клуб.Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»
Пожарные эвакуировали более ста человекФото: Предоставлено "Комсомолке"
- По уточненным данным, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров, - уточнили в региональной пресс-службе МЧС России. - Он был локализован в 01:39, а ликвидирован в 02:34. Пострадавших нет.
Пожарные эвакуировали более ста человекФото: Предоставлено "Комсомолке"
Причина возгорания устанавливается. Тушили пожар 42 человека, было задействовано 15 единиц техники.
Добавим, что ночной клуб расположен в трехэтажном здании с мансардным этажом.
Так кровля стрип-клуба выглядела наутро.Фото: СОЦСЕТИ
Пожар в томском стриптиз-клубе "Машенька".