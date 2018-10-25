Томск – Новгород: «мост» построен

25 Окт. 02:00 2018-10-25T12:33:47+03:00

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В середине октября делегация Томской области во главе с губернатором Сергеем Жвачкиным посетила Новгородскую область. Эта поездка позволила познакомиться с работой крупнейших научных и промышленных предприятий, университетов, а также обсудить векторы культурного взаимодействия.

Неслучайно визит начался с посещения места памяти крушения самолета томича Ивана Черных. В Томске в честь Героя Советского Союза названа улица. Именно новгородская земля стала местом последнего боя Черных, который в декабре 41-го направил свой горящий самолет на скопление фашистской техники. А в районе деревни Мясной Бор в 41-42-х годах полегли десятки тысяч солдат, в том числе почти вся 366-я Сибирская дивизия, сформированная в Томске.

Сегодня наши регионы связывают не только исторические события, а сотрудничество по ряду направлений. На совещании, прошедшем в Новгородском кремле с главой региона Андреем Никитиным, стороны договорились о новых совместных проектах и обмене опытом.

Сергей Жвачкин отметил, что визит томичей на новгородскую землю — ответный.

- Андрей Сергеевич не зря был основателем и руководителем Агентства стратегических инициатив: его стратегическая инициатива познакомиться с Томском оказалась весьма эффективной, — сказал губернатор Томской области. — Это первый регион, куда новгородский губернатор выехал после избрания. Тот декабрьский визит большой делегации Новгородской области стал отправной точкой к сотрудничеству томичей и новгородцев, помог завязать контакты между нашими промышленниками и учеными.

Глава региона уточнил, что наиболее тесное сотрудничество завязалось между университетами, что вполне логично: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого возглавляет выпускник и экс-проректор Томского политехнического университета Юрий Боровиков.

Кроме того, уже начали совместную опытно-конструкторскую работу томский НИИ ПП и новгородское специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике. С новгородским ЗАО «Элси» сотрудничает томская компания «Микран».

Также Сергей Жвачкин напомнил о новгородских гастролях Томского академического симфонического оркестра.

- Считаю, что эти контакты — университетские, культурные, исторические — важны не меньше производственных, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Ведь самые прочные связи — это связи между людьми. Несмотря на то, что Томск и Великий Новгород разделяют четыре тысячи километров, у нас очень много общего. Мы дорожим нашей великой историей и культурой. Мы бережем наши замечательные университеты, поскольку убеждены с Андреем Сергеевичем: развитие наших регионов связано именно с человеческим потенциалом, с научно-образовательным комплексом.

«Бюджетный дом» и «Мобильный учитель»

Томская область поделилась с Новгородской своими уникальными разработками в сфере образования.

Томские проекты «Бюджетный дом» и «Мобильный учитель» будут реализованы теперь и в Центральной России. Такое поручение дал губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам общения с томским коллегой.

- Наш проект «Бюджетный дом» решает проблему дефицита кадров в глубинке — он предусматривает строительство индивидуальных жилых домов для учителей и врачей в райцентрах области, которые со временем переходят в их собственность, — рассказал новгородским коллегам губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Второй проект «Мобильный учитель» также решает проблему нехватки учителей по профильным предметам в удаленных населенных пунктах. Глубоко убежден: где бы ни жил ребенок, у него должен быть абсолютно равный доступ к качественному образованию. И государство на этом экономить не должно, потому что дети — главные его граждане.

Побывав в новгородской школе имени Гавриила Державина, Сергей Жвачкин заметил сходство с современными томскими школами. Учреждение на 1400 мест площадью в 17,5 тысячи квадратных метров приняло первых учеников 1 сентября 2017 года. В Томске за последние два года открыто уже три подобных школы, и они новгородской не уступают.

Сергей Анатольевич также пригласил новгородских школьников принять участие в традиционном томском Кубке губернатора по робототехнике, представив им одного из идеологов этого проекта — ректора Томского университета систем управления и радиоэлектроники Александра Шелупанова. Александр Александрович, в свою очередь, договорился об открытии новой кафедры в ТУСУРе.

Новгородская компания станет резидентом ОЭЗ

Благодаря визиту томичей «дочка» «Росэлектроники» откроет филиал в Томской особой экономической зоне и базовую кафедру в ТУСУРе

Новгородское предприятие «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» (дочернее предприятие холдинга «Росэлектроника») планирует создать филиал в Томской особой экономической зоне, став ее резидентом, а также базовую кафедру в Томском университете систем управления и радиоэлектроники.

Об этом губернатору Томской области, побывавшему на предприятии, рассказал гендиректор АО «СКТБ РТ» Геннадий Капралов. Глава региона посетил цеха и уникальные лаборатории одного из ведущих в стране производителей специальной и общепромышленной радиоэлектронной аппаратуры. Сотрудничество томских промышленников с АО «СКТБ РТ» стало одним из ярких результатов соглашения о межрегиональном сотрудничестве, которое томский и новгородский губернаторы подписали в Томске в декабре 2017-го.

- Результаты нашего сотрудничества превзошли ожидания, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Новгородская компания ведет совместную опытно-конструкторскую работу с томским НИИ ПП, шесть выпускников ТУСУРа прошли практику и сразу же получили приглашение на работу. Причем в Новгороде наши молодые таланты могут работать и дистанционно. Поэтому предложение о создании базовой кафедры в ТУСУРе мы с ректором поддерживаем и в ОЭЗ ждем вас тоже.

Сергей Жвачкин поблагодарил Андрея Никитина и его команду за гостеприимство, за сотрудничество «всех, кто участвует в этом двухстороннем движении» и за то, что новгородцы бережно хранят память о томичах, погибших на Волховском фронте.

На память о Днях Томской области в Великом Новгороде Андрей Никитин подарил Сергею Анатольевичу копию обелиска, установленного на месте гибели Ивана Черных, получившего за свой подвиг звание Героя Советского Союза. Новгородский губернатор также пригласил томского коллегу на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков 20 января 2019-го.