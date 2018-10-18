2018-10-18T04:45:55+03:00
Общество

В Томске вышла из строя главная насосная станция

Отключена горячая вода у части Ленинского района города
Елена Чечнева
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Главная насосная станция. Фото: пресс-служба администрации городаГлавная насосная станция. Фото: пресс-служба администрации городаФото: из открытых источников
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Из-за повреждения напорного коллектора затопило машинный зал главной насосной станции областного центра. ЧП произошло в среду, 17 октября. Работу станции остановили, сообщила пресс-служба "Томскводоканала".

Первым делом специалисты организации и других городских коммунальных служб взялись за откачку стоков, которые затопили машинный зал, а также за локализацию повреждения. Для этого, как сообщил главный инженер «Томскводоканала» Руслан Абасов, привлечено 7 насосов, в том числе один погружной. Затем помещение нужно будет просушить и заменить оборудование, которое вышло из строя.

- Работа по восстановлению штатного режима работы ГНС организована в круглосуточном режиме, - сообщили нам в пресс-службе мэрии Томска.

Также в среду отключили горячую воду у части жителей Ленинского района. Эта мера была необходима для того, чтобы уменьшить объемы сброса воды и не допустить выход стоков на поверхность.

Власти признали аварию ЧС локального характера.

- «Томскводоканалу» переданы имеющиеся в распоряжении муниципалитета насосы и тепловые пушки. Специалисты департамента дорожной деятельности направили подрядчика для очистки дренажных систем, - отмечают в пресс-службе мэрии.

В местах возможного выхода стоков организованы посты наблюдения.

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