Лучшая молодая семья в России живет в Томской области

16 Окт. 09:00 2018-10-16T07:14:08+03:00

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Сергей и Анна Столяровы одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года». В этом году конкурс прошел по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».

Сергей и Анна Столяровы из села Подгорного Чаинского района взяли «золото» в номинации «Молодая семья». Стоит сказать, что эта категория собрала наибольшее количество заявок - 69.

Столяровы поженились 7 июля 2012 года. В марте 2013 года на свет появился первенец — сын Макар, в мае 2015-го родилась дочка Варвара. На встречу в Томск семья прибыла в полном составе.

- Благодарю вас за участие в федеральном конкурсе, за то, что рискнули и взяли верх. Вы большие молодцы. Семья была и остается главным стержнем, который позволяет нашему обществу развиваться, воспитывать в детях общечеловеческие ценности через личный пример, который у вас, безусловно, есть», — подчеркнул заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Замгубернатора вручил Анне Столяровой цветы, а Сергею — приглашение на церемонию чествования лучших семей России, которая пройдет 22 ноября в Москве.

Всероссийский конкурс «Семья года» впервые состоялся в 2016 году. Тогда же в число победителей первого всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья» вошли Кулаевы из села Межениновка Томского района. В 2017 году в номинации «Золотая семья России» победили Евдокимовы из Шегарского района Томской области.