2018-10-16T05:41:38+03:00
Общество

В Томске пенсионеров заставляют устанавливать фильтры на воду

"Томскводоканал" советует предупредить близких
Елена Чечнева
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Не покупайте фильтры, не обсудив покупку с близкимиНе покупайте фильтры, не обсудив покупку с близкимиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Томске появились новые коммерсанты, которые навязывают пенсионерам и льготникам фильтры для воды по завышенным ценам. Пресс-служба ресурсоснабжающей организации "Томскводоканал" призывает горожан предупредить пожилых родственников о том, что не нужно соглашаться устанавливать оборудование «по льготной цене» и «государственной программе».

Как сообщает "Томскводоканал", в городе начала действовать организация с похожим названием - «Служба Водоканал». Правда, зарегистрирована она в Санкт-Петербурге. На данный момент ее представители нанимают сотрудников для поквартирного обхода. Одна из соискательниц и предала огласке схему их работы.

- Сначала сотрудники фирмы обходят многоквартирные дома, выясняя, где проживают одинокие пенсионеры и льготники. - рассказывает Екатерина Попадьина. - На следующий день уже адресно направляются продавцы, которые, пользуясь «корочками», «постановлениями» и другими атрибутами серьезной организации, заявляют о необходимости установки очистных станций, ссылаясь на требование неких законов.

В итоге организация продает и устанавливает фильтры для очистки воды по ценам, в несколько раз превышающим рыночные. Человеку предлагают прямо сейчас установить прибор по «низкой» цене, потому что федеральный бюджет якобы на 50% компенсирует пенсионерам, ветеранам и другим льготникам его цену. А вот завтра фильтр будет стоить в два раза дороже и его установят принудительно, а потом цену выставят в квитанциях за воду. Такой способ склонить к покупке предложен в кратком руководстве, которым снабжают новых сотрудников.

- В свой «обзорный» день я пыталась отговорить одну из пенсионерок, а ей 89 лет, от покупки, но женщина предпочла съездить в банк и снять сбережения, чтобы сэкономить. Уже к вечеру она поняла, что ее обманули,- делится Екатерина.

Ситуацию прокомментировала главный технолог ООО «Томскводоканал» Любовь Герб.

- Никакой государственной программы по установке фильтров в квартирах томичей, конечно же, нет. Сотрудники «Томскводоканала» по своей инициативе не появляются в квартирах, поскольку внутридомовыми сетями занимаются управляющие компании. - говорит Любовь.

Компания приходит в квартиры только по заявкам потребителей. Если у жителей появляются жалобы на качество ресурса, они вызывают сотрудников, и те лишь делают отбор проб, но никогда не предлагают установить никакие очистные станции.

На сегодняшний день «Томскводоканал» передал в городскую прокуратуру заявление с просьбой проверить действия сотрудников «Службы ВОДОКАНАЛА».

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