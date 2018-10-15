Томский таксист стал вторым на всероссийском конкурсе профмастерства

15 Окт. 11:48 2018-10-15T11:48:29+03:00

Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России» проходил в этом году впервые. Фото: официальный сайт конкурса Фото: Из открытых источников

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Томич Павел Соколов занял второе место на I Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России 2018». Такой конкурс состоялся в России впервые.

Финал прошел в Сочи. В нем соревновались победители региональных этапов — 17 водителей такси из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Томска, Красноярска и других городов.

- Соревнования проходили в четыре тура: проверка знаний законодательства таксомоторной отрасли, водительского мастерства на площадке, практических навыков водителя (замена колеса и установка детского кресла), а также презентация своего региона. - рассказали нам в пресс-службе администрации Томской области.

Павел Соколов стал вторым в федеральном этапе. Первое место занял водитель из Санкт-Петербурга, третье — представитель Красноярского края.

Инициатором проведения конкурса выступил Общественный совет по развитию такси в регионах России при поддержке Министерства транспорта России и Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ. За основу взят опыт проведения ежегодных конкурсов «Лучший таксист Томской области», организаторами которых выступают администрация Томской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.