2018-10-12T08:18:47+03:00
Общество

На томском Science Slam победил магистрант-палеонтолог ТГУ

Он рассказал о своей «охоте» на мамонтов в вечной мерзлоте
Елена Чечнева
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Он рассказал о своей «охоте» на мамонтов в вечной мерзлотеОн рассказал о своей «охоте» на мамонтов в вечной мерзлотеФото: социальные сети
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Уже в шестой раз битва ученых в популярном формате стендап-шоу прошла в рамках форума новых решений U-NOVUS. «О науке со сцены ночного клуба» - такое емкое описание дано слэму в группе этого события в социальной сети. Каждому из участников шоу дается 10 минут на выступление. Его задача – максимально понятным для широкой аудитории языком рассказать о своем научном исследовании. Второй обязательный момент – сделать это с юмором. Победителя определяют зрители – с помощью шумомера организаторы определяют, кому они аплодируют громче.

Перед любителями науки выступили шестеро финалистов регионального этапа. Каждый из слэмеров – яркая индивидуальность. Не все даже выступили в формате стендапа. Одна из участниц, Инна Рожкова-Тимина все свое выступление подготовила в стихах. Аспирант НИ ТГУ рассказала о роли Оби в глобальном изменении климата. Ближе всего к жанру степдапа было выступление аспиранта ТПУ Виталия Охотникова. Он рассказал, почему лучшие друзья физиков-теоретиков – это алмазы.

Выступление победителя, Константина Протодьяконова, было посвящено находкам палеонтологов в его родной Якутии. Он рассказал, что продолжил дело своего прадеда и стал исследовать находки вечной мерзлоты

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