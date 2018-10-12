Мэр Томска вручил медали мужчинам, спасшим девочку из пожара в Академгородке

СЕГОДНЯ 05:25 2018-10-12T05:30:39+03:00

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В четверг, 11 октября, мэр Томска наградил Дениса Семенова и Ивана Бекленева. Жители дома по улице Вавилова, 10 спасли из пожара 6-летнюю девочку.

- Денис Семенов увидел кричащего в окне 3 этажа ребенка, когда выносил мусор. Иван Бакленев в этот момент возвращался с женой с работы. Вместе мужчины бросились к горящей квартире, чтобы помочь девочке. На счастье в квартире была установлена обычная строительная дверь и выбить ее удалось достаточно быстро, - рассказали нам в пресс-службе городской администрации.

Героям вручили медали "За отличие".

- Это не геройство, на нашем месте так поступил был каждый, - сказал мэру Денис Семенов. – Тем более что у нас есть свои дети, у меня две дочери, у Ивана одна. И мы понимаем, как это страшно, когда ребенок оказывается в беде.

На данный момент тепло уже подано в 2 подъезда печально известного дома. На следующей неделе должны быть озвучены первоначальные выводы экспертов. Параллельно на доме работают строители – убирают опасные элементы кровли и 5 этажа, проверяют внутридомовые сети.

Ранее сообщалось, что дом на Вавилова, 10 восстановят после пожара к весне. А пока его жителей освободят от оплаты всех жилищно-коммунальных услуг с 28 сентября. Люди не будут платить и за аренду временного жилья.

Напомним, 27 сентября Академгородке Томска вспыхнула пятиэтажка. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18.02. Как утверждают очевидцы в одной из групп в социальной сети ВКонтакте, возгорание в доме по адресу Вавилова, 10 было на третьем этаже. Затем пламя перекинулось по балконам на верхие этажи, а позже загорелась и крыша.