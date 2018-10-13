2018-10-13T11:04:01+03:00
Общество

В Томске закрыли детский сад из-за отравления малышей

Его работу приостановили на 45 суток
Елена Чечнева
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Ленинский районный суд областного центра закрыл на 45 суток один из частных центров раннего развития.Ленинский районный суд областного центра закрыл на 45 суток один из частных центров раннего развития.Фото: из открытых источников
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Ленинский районный суд областного центра закрыл на 45 суток один из частных центров раннего развития. Такое решение было принято после выездной проверки областного управления службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Она расследовала 7 инфекционных заболеваний у детей, которые посещали центр и нашла нарушения. Последние касались "содержания детей в помещениях, ненадлежащего хранения и приготовления пищи, а также правил мытья столовой посуды и кухонного инвентаря, контроля качества продуктов", сообщает пресс-служба суда.

- Учитывая, что дошкольное учреждение нарушило действующие санитарные правила и гигиенические нормативы, несоблюдение которых создает угрозу жизни и причиняет вред здоровью граждан, судом приостановил деятельность центра раннего развития на 45 суток. - говорится в сообщении Ленинского районного суда.

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