Многодетные семьи получают новую льготуМногодетные семьи получают новую льготуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
2018-10-20T13:14:49+03:00
Общество

Томичи, у которых в этом году родился третий ребенок, получат еще деньги

На льготу могут рассчитывать 6 тысяч семей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Многодетные семьи и семьи, в которых в 2018 году родился первенец, получат повышенные «детские», - сообщает пресс-служба областной администрации. Обе выплаты ежемесячные и равны одному прожиточному минимуму.

- Президентское пособие на первого ребенка - 11 251 рубль ежемесячно – получают 1,3 тысячи томских семей, - уточнила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Выплату родители будут получать пока ребенку не исполнится полтора года. На эти цели бюджет уже потратил 93 миллиона рублей.

При рождении третьего и последующего ребенка многодетная семья получает ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума пока детям не исполнится три года. Такое пособие составляет 11 573 рубля. Выплата назначена на 4,7 тысячи детей.

Добавим, что повышенные «детские» на первенца и для многодетных семей входят в комплекс мер по исполнению «майского» указа Президента России Владимира Путина о поддержке семей с детьми.

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