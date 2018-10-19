Есть такая традиция - побеждать!

19 Окт. 05:00 2018-10-19T07:48:38+03:00

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В нынешнем году традиционный смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди работников подразделений НК «Роснефть» объединил рекордное количество участников. Однако даже в условиях возросшей конкуренции стрежевчане чувствовали себя уверенно, а четверо представителей «Томскнефти» стали призерами.

Работники крупнейшей в Томской области нефтегазодобывающей компании участвуют в смотре профессионального мастерства с 2007 года. И за 12 лет не случалось такого, чтобы на церемонии награждения не звучали их имена. Это не просто тенденция, а уже устоявшаяся традиция, отмечают в «Томскнефти».

Конкурс «Лучший по профессии» компании «Роснефть» прошел в 14-й раз, и вновь его принимала кубанская земля. В 27 номинациях за титул чемпиона боролись около 950 участников из 105 дочерних обществ. Предварительно все они прошли конкурсный отбор, став победителями на уровне своих предприятий.

- Финалисты - уже лучшие, но все мы понимаем, что лидером может быть кто-то один. Поэтому в душе любой конкурсант всегда рассчитывает не просто на участие, а на победу. С таким настроем на финал смотра в Краснодар отправились и стрежевчане, - рассказывает руководитель делегации Денис Атрощенко, заместитель начальника управления добычи нефти и газа АО «Томскнефть» ВНК.

В сборную предприятия вошли 11 лучших представителей разных специальностей. Подготовка к финалу у них заняла четыре месяца. Участников погружали в учебу, своим опытом с ними делились наставники, руководители подразделений, преподаватели учебного центра. Кстати, не только в технических вопросах: команду знакомили с искусством самопрезентации, учили справляться с волнением.

Разумеется, главным остается безукоризненное знание всех тонкостей профессии. На краснодарских площадках стрежевчане выложились по полной и добились впечатляющих результатов.

Третье место в своей номинации заняла Ольга Санина, один из лучших геологов «Томскнефти». Трубопроводчик линейный Игорь Калинин также завоевал «бронзу». Электрогазосварщик Ильгиз Арсланов поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Победителем корпоративного конкурса профессионального мастерства и лучшим оператором по добыче нефти и газа компании «Роснефть» стал Иван Мурачев. Заметим, что первое место в этой номинации для производственников считается особенно престижным.

Впрочем, этим список наград не исчерпывается. В 2018 году по итогам смотра-конкурса жюри впервые определило участников, показавших лучший результат в области пожарной, промышленной безопасности и охраны труда. «Томскнефть» и здесь показала себя: дипломами «Безопасный труд» и ценными подарками награждены слесарь по ремонту технологических установок Александр Пахомов, слесарь-ремонтник Евгений Овсянников, ведущий технолог Алексей Иванов, а также призеры основного конкурса - Ильгиз Арсланов и Ольга Санина.

В 2019 году у конкурсантов, настроенных на продолжение борьбы, вновь будет возможность принять участие в смотре лучших по профессии. А вот Иван Мурачев переходит в иную номинацию, поскольку только что назначен на должность технолога.

- Если работник компании развивается, он достоин новых горизонтов, - говорит Денис Атрощенко. - Хочу пожелать всем коллегам, независимо от специальности, не бояться пробовать себя и обязательно участвовать в профессиональных конкурсах.

Антонина ЛЕНСКАЯ

фото: Николай МИГАЧЕВ.