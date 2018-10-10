2018-10-10T09:05:14+03:00
Общество

Руководитель томского "Мегаполиса" не смог оспорить закрытие игровой зоны в ТРК

Решение суда вступило в законную силу
Елена Чечнева
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Руководитель популярного ТРК не смог обжаловать в областном суде решение прокуратуры о закрытии игровой зоны.Руководитель популярного ТРК не смог обжаловать в областном суде решение прокуратуры о закрытии игровой зоны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Руководитель популярного ТРК не смог обжаловать в областном суде решение прокуратуры о закрытии игровой зоны. Напомним, оно было вынесено после пожарных проверок в комплексе.

Совместно со специалистами ГУ МЧС России по Томской области прокуратура Ленинского района выявила в "Мегаполисе" многочисленные нарушения пожарной безопасности. В частности, в здании отсутствуют система противодымной вентиляции, эвакуационные лестницы, выходы на крышу. Необходимой степени огнестойкости и дымогазонепроницаемости не соответствуют даже строительные конструкции. Эвакуационные пути на момент проверки были загромождены, а также отделаны горючими материалами. В довершение их двери были закрыты на замок.

- В зоне предоставления услуг питания, кафе кинотеатра, гардеробе, магазинах не установлены системы пожарной сигнализации. Превышена максимальная вместимость кинозалов, в которых к тому же отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, неисправные пожарные извещатели не реагируют на факторы пожара, не работает аварийное освещение, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

По итогам проверки ленинский районный суд обязал собственника ТРК устранить нарушения правил пожарной безопасности и закрыть детскую игровую зону. Оспорить это решение не удалось.

Напомним, многочисленные проверки торговых центров в Томске начались после трагедии в кемеровской "Зимней вишне". Пожар в кемеровском торговом центре унес 64 жизни. Это второй по количеству жертв пожар в нашей стране с начала XXI века, уступая только ЧП в пермском ресторане «Хромая лошадь», где было 156 погибших.

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