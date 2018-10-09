В томском лицее нашли опасного вредителя в крупе для школьников

СЕГОДНЯ 05:15 2018-10-09T05:23:41+03:00

Учреждению было выдано предписание о прекращении использования этой крупы и принятия мер по её уничтожению или утилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Во время плановой проверки сотрудники областного отделения Россельхознадзора обнаружили мучного клеща в количестве более 20 экземпляров на килограмм. Зараженная крупа предназначалась для обедов школьников.

Увидеть мучного клеща можно только через лупу или микроскоп. Этот вредитель заражает крупу продуктами своей жизнедеятельности. Она становится опасной и для человека, и для животных.

- Учреждению было выдано предписание о прекращении использования этой крупы и принятия мер по её уничтожению или утилизации, - сообщают в ведомстве.

Ведомство напоминает, что при покупке крупы необходимо обращать внимание на маркировку каждой единицы товара, на которой должны быть указаны все обязательные сведения о продукте в соответствии с требованиями законодательства, включая дату изготовления продукции, адрес производителя.

Кстати, в прошлом году директору томского кадетского корпуса пришлось покинуть свой пост, когда дети обнаружили в каше опарышей. Кадеты неоднократно жаловались на низкое качество питания, в том числе утверждали, что в ряде блюд были обнаружены черви. После таких "добавок" дети отказываются есть.