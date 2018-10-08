2018-10-08T10:38:34+03:00
Наука

Климатологи ТГУ рассчитали количество метелей в Томской области

Лидерами по этому природному явлению стали Каргасокский и Александровский районы
Елена Чечнева
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Лидерами по этому природному явлению стали Каргасокский и Александровский районыЛидерами по этому природному явлению стали Каргасокский и Александровский районыФото: Олег УКЛАДОВ
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Ученые кафедры метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ при поддержке совместного гранта РФФИ и Томской области оценивают климатические условия региона, а также прилегающих к нему областей для развития транспортной системы. Полученные результаты позволят оптимизировать работу судоходства, малой авиации и дорожной сети.

Ученые проведут комплексный анализ метеорологических данных и рассчитают климатические показатели, влияющие на эксплуатацию транспортной сети и здоровье водителей. В дальнейшем эти данные позволят эффективнее эксплуатировать уже действующие дороги, а новые магистрали строить с учетом проблемных участков.

Один из самых значимых критериев оценки - повторяемость метелей.

– В районах области число дней с метелью существенно различается. - отмечает заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко. - С 1966 по 2017 год лидерами по этому показателю являются Каргасокский и Александровский районы.

За последние десятилетия климат претерпел серьезные изменения, число метелей уменьшилось практически в три-четыре раза, поскольку изменилась скорость ветра. С одной стороны, по дорогам теперь легче перемещаться, с другой – наметившийся рост температуры воздуха летом приведет к размягчению асфальтового покрытия и увеличит тем самым риск аварий. Этот факт больше всего важен для дорог местного значения, не рассчитанных на большую нагрузку.

Научные изыскания метеорологов позволят не только более эффективно эксплуатировать имеющиеся дороги, но и строить новые магистрали с учетом полученных данных. На этапе проектирования дорожники смогут обойти самые проблемные участки и тем самым в разы снизить необходимость в снегоуборке и объем финансовых затрат на ее проведение.

Добавим, что окончательные результаты расчетов ученые представят в конце 2020 в года. В конце этого года они планируют закончить блок исследований, связанный с метелями и влиянием этого природного явления на самочувствие водителей.

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