2018-10-08T05:23:40+03:00
Общество

Эксперт Евросоюза поставил ферму в Томской области в один ряд с европейскими

Так оценили ферму в селе Ягодное Асиновского района
Елена Чечнева
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Фото: пресс-служба администрации Томской областиФото: пресс-служба администрации Томской областиФото: из открытых источников
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Делегация дипломатов во главе с послом Европейского Союза в России Маркусом Эдерером посетила молочную ферму в селе Ягодном Асиновского района. Гендиректор компании «Сибирское молоко» Евгений Мезин рассказал гостям об особенностях работы молочной фермы своего предприятия, об учебном центре молочного животноводства, а также о том, как применяется в Ягодном новейшее оборудование европейских фирм Lely и De Laval.

При этом стадо голштинской породы для этой фермы предприятие закупило в Голландии при поддержке посла Нидерландов в России Ренэ Джонс-Бос. Комплекс рассчитан на 800 голов.

Томские аграрии активно заимствуют опыт европейских коллег. Не далее как в сентябре голландский эксперт Юп Дрессен проводил в Томской области авторский тренинг-семинар и практические мастер-классы «Сигналы коров». Эксперт посетил фермы в Асиновском и Кривошеинском районах. По итогам пребывания на ферме в Ягодном, он заявил, что она без преувеличения входит в десятку лучших в Европе.

«Мы делаем все для того, чтобы аграрный сектор в Томской области был высокотехнологичным и высокопроизводительным, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Для этого в полной мере используем потенциал нашего научно-образовательного комплекса и, конечно, возможности, которые нам предоставляет сотрудничество с нашими европейскими партнерами. При этом мы заинтересованы не только в приобретении оборудования и стада из Европы, но и в инвестициях европейского бизнеса».

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