"Достичь успеха можно лишь любя":в Томске накануне Дня учителя наградили лучших педагогов

СЕГОДНЯ 05:15 2018-10-05T05:27:12+03:00

Учитель математики лицея при ТПУ Ольга Букина считает, что главное в ее работе - сформировать к окончанию школы слаженную команду из учителя и его учеников. Фото:Валерий Доронин Фото: из открытых источников

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Торжественный прием состоялся в театре «Версия» и собрал лучших учителей и учеников областного центра. Мероприятие началось с минуты молчания, томские педагоги почтили память своего коллеги, создателя и бывшего директора Гуманитарного лицея Сергея Алифоренко.

Затем педагогов поздравил мэр Томска Иван Кляйн.

- Профессия учителя по праву считается самой благородной и созидательной. И при этом мы все понимаем, насколько она трудна и ответственна. Ведь вы не только передаете подрастающему поколению свои знания, но учите детей добру, уважению к старшим. Готовите к жизни молодежь, которая завтра будет определять судьбу Томска, нашего региона и всей России, - обратился к учителям глава города. - Примите нашу искреннюю благодарность за свой нелегкий, но такой значимый труд! Особые слова сегодня хочется сказать в адрес педагогов-ветеранов, которые продолжают трудиться, являясь для молодых коллег образцом верности своему призванию и любви к детям. Желаю всем вам крепкого сибирского здоровья, оптимизма, семейного тепла и благодарных учеников!

Заслуженные награды

По традиции в канун праздника Иван Кляйн наградил лучших педагогических работников областного центра. Всего лауреатами премии администрации Томска в сфере образования были названы 7 человек: Олег Чертков, директор Детско-юношеской спортивной школы бокса; Наталия Трофимова, учитель технологии школы № 4; Ольга Букина, учитель математики лицея при ТПУ; Елена Михалева, учитель биологии лицея № 7; Елена Путинцева, учитель начальных классов школы № 49; Любовь Казанская, преподаватель по классу оркестровых инструментов Детской школы искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна; Евгений Меркулов, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы бокса; Алла Тимофеева, методист по детской и подростковой психологии информационно-методического центра.

- Уже 8 лет ко мне идут дети моих выпускников, - поделилась с нами одна из награжденных, учитель начальных классов школы №49 Елена Путинцева. - Безумно интересно наблюдать, как через 15 лет в журнале появляется та же самая фамилия, но за партой перед тобой сидит уже другой, хоть и похожий на прежнего, человек. Для меня это одна из главных ценностей в профессии - видеть, что бывшие ученики доверяют тебе самое дорогое - своих детей.

В этом году ученики «преподнесли» Елене Борисовне самый ценный подарок за последние годы. Семеро 11-классников, которых она учила в свое время, поступили в московские вузы. В этом, уверена педагог, есть хоть малая, но и ее заслуга. Еще она уверена, что работа учителя требует огромного труда над собой. Ведь каждые 4 года тебя окружают новые люди, и нужно каждый раз учиться их понимать.

Спасибо от томича года

В числе награжденных была учительница Глеба Уткина - выпускника лицея при ТПУ, набравшего 300 баллов по трем предметам ЕГЭ и ставшего по результатам ежегодного народного голосования «Томичом года». Ольга Букина преподавала у отличника алгебру и геометрию. Хоть по ее предметам нынешний студент МГУ и не набрал 100 баллов, но, став студентом Московского государственного, он не раз благодарил ее за полученные знания.

- Я восхищаюсь своими выпускниками, - говорит Ольга Владимировна. - Они не такие, как мы в их возрасте. Они не боятся ставить перед собой реальные цели и к ним идти. Ребята ездят на стажировки по миру, владеют языками.

Главным в своей работе она считает сформировать к окончанию школы слаженную команду из учителя и его учеников. Тогда и педагог счастлив, и выпускники достигают успехов, какое бы поприще они ни выбрали.

Высокие результаты

В целом же уровень томского образования растет год от года. В этом году 314 выпускников томских школ были награждены федеральными медалями «За особые успехи в учении». 35 ребят из 15 школ и лицеев города сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Двое выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам.

Учитель биологии школы №7 Елена Михалева, получившая награду из рук мэра, к ЕГЭ относится неоднозначно.

- С одной стороны, в нем есть плюсы. Здорово, что, единожды сдав экзамен, ребенок имеет право поступить с его результатами в любой вуз страны, - делится своими размышлениями педагог. - Несколько моих выпускников учатся в Москве, поэтому я точно знаю - такой шанс есть. С другой стороны, ЕГЭ могут выдержать не все дети. И он не стоит тех сил и нервов, которые многие выпускники на него тратят. Я считаю, что биологию тоже стоит разделить на профильный и базовый экзамены.

А еще Елена Васильевна убеждена, что секрет мастерства у педагога прост: нужно любить свою работу и знать, что она для тебя в жизни самая главная. Ведь в любой профессии, уверен учитель, достичь успеха можно лишь любя ее. А самый главный результат работы педагога - это личностный рост учеников и их чувство уверенности в себе.

В ходе церемонии награждения глава города вручил медали за многолетний добросовестный труд заместителю директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 13 Анне Афониной и заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы № 40 Суфии Муратовой. Приятным подарком к празднику для всех учителей, собравшихся в «Версии», стали яркие концертные номера детских творческих коллективов Томска.