Обвиняемого в убийстве 10-летней девочки в Томской области заключили под стражу

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-04T14:17:11+03:00

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На сайте Кировского районного суда Томска появилась информация о мере пресечения обвиняемому в убийстве 10-летней девочки в селе Нарга. Мужчину заключили под стражу до 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области, задержанному предъявили обвинение по статьям "убийство малолетней", "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Мужчина полностью признал себя виновным и дал признательные показания. Их он подтвердил при проверке на месте.

Напомним, Анечка (имя изменено) была активной, веселой девочкой, вмести с приемными родителями большую часть своей жизни прожила в небольшом селе Нарга Молчановского района. 30 сентября в дневное время школьница попросилась у родителей в магазин за мороженным и немного погулять, но так и не вернулась домой. Обеспокоенные родители Татьяна и Александр сразу же забили тревогу: обратились в полицию, подняли всю деревню. Незамедлительно, были организованы поиски ребенка, к которым присоединились местные жители, волонтеры.