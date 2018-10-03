2018-10-04T06:57:52+03:00
Школьная газета

Все вкусное детям!

Ирина Ляпко рассказала о важности качественного школьного питания
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Вкусные и полезные обеды - неотъемлемая часть успешного образовательного процессаВкусные и полезные обеды - неотъемлемая часть успешного образовательного процессаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вкусные и полезные обеды неотъемлемая часть успешного образовательного процесса - в этом уверена индивидуальный предприниматель Ляпко Ирина Геннадьевна. За 20-летний стаж работы в системе школьного питания изменилось многое: меню стало более разнообразным, благодаря современному техническому оснащению появились возможности качественно улучшать блюда.

- Мы работаем со многими образовательными учреждениями Томска, а также имеем опыт работы в загородных оздоровительных лагерях. Мы стараемся использовать продукты местных производителей, главное преимущество - свежесть продуктов. Сами выпекаем хлеб с полезной йодированной солью, закупаем сибирские ягоды для витаминизированных салатов, компотов, муссов и разнообразной выпечки. Но главный секрет нашей компании - это любовь к детям и, конечно же, учителям, которых мы заботливо кормим!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие педагоги! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо за вашу мудрость и терпение, за ваш энтузиазм и находчивость! Желаем успеха в труде, несомненного авторитета среди учеников, уважения коллег и начальства.

Уважаемые учителя, пускай ваш усердный труд приносит отличные плоды в виде гениальных специалистов в разных отраслях, ваших учеников, которым вы ежедневно дарите не только знания, но и частицу своего сердца. Очень хочется, чтобы у вас все было хорошо в семейной жизни. Искренне желаем всех благ и успехов во всех делах, будьте счастливы!

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