Для знатоков и астрономов

3 Окт. 01:00 2018-10-04T06:42:32+03:00

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Учителя и родители могут увидеть собственными глазами и убедиться - учеба может быть совсем не скучной.

Возьмем астрономию. Она вновь стала школьным предметом совсем недавно. С каждым годом в учебный план добавляется все больше материала, и педагоги уже не знают, как вместить его в программу. В магазине готовы предложить им новые поурочные планы, сборники заданий. А еще в продаже недавно появились карты звездного неба, которые светятся в темноте. Теперь, когда световой день у нас становится все короче, часто можно просто выключить в кабинете свет и показать детям звезды, не выходя из класса. Есть и календарь астрономических явлений для учебного года. Многие любопытные вещи для увлеченных астрономией можно взять и домой. Каждый ребенок будет в восторге от ночника в виде глобуса звездного неба.

Законы физики в действии

Другая новинка объединит семью от мала до велика. Электронный конструктор «Знаток» рассчитан на аудиторию от 5 до 55 лет. Из него можно собрать просто неограниченное количество устройств - от простейшей микросхемы до сигнализации или игрушки.

- Как показывает практика, отцы обожают «Знатока» едва ли не больше сыновей и дочерей, - делится опытом директор магазина «Учсервис» Ольга Шкиленок.

Конструктор поможет школьникам среднего звена наглядно увидеть многие физические процессы и станет серьезным подспорьем в лабораторных работах по физике. В отличие от долгого программирования робота, в изделиях из «Знатока» результат можно увидеть почти сразу, а значит, ребенок точно не успеет потерять к нему интерес.

Подспорье для инклюзивного образования

Как правильно преподать информацию особенному ребенку? В чем именно заключается его проблема по сравнению с остальными детьми? - часто учитель остается с этими непростыми вопросами один на один. С этого года ему на помощь наконец-то пришли адаптированные рабочие программы. Они предназначены не только для детей с умственной отсталостью, но и с физическими особенностями здоровья, с расстройством аутического спектра. Такие программы существенно облегчают жизнь не только конкретному учителю, но порой и школе в целом.

Кроме того, впервые поступили дополнительные учебные пособия для первоклассников 7-го вида обучения. Появились в магазине и учебники для школьников с ослабленным зрением. В них, помимо увеличенного шрифта, сделана немного другая цветовая гамма для лучшего усвоения наглядного материала.

Полезные и красивые подарки из подручных средств

Помимо учебы невероятно важно приобщать детей и к творчеству. В магазине «УчСервис» очень широкий выбор пособий и наборов для самых разных поделок. Последние всегда выручат родителей, когда понадобится занять ребенка в гостях, в дороге или просто провести с ним время после тяжелого рабочего дня, когда сил на игры и общение уже нет.

А пособия по тому или иному виду творчества помогут учителю или воспитателю детского сада и подарят оригинальные идеи для поделок вместе с детьми. Эти маленькие шедевры потом можно и подарить родителям, учителям или родственникам. Любой оценит сувенир, который дети сделали своими руками.

- Наши консультанты найдут увлечение для любого ребенка, - уверена Ольга Шкиленок. - Невероятно красивые вещи можно сделать из обычной бумаги или газет. Будущие шедевры лежат вокруг нас, стоит лишь заглянуть в учебные пособия.