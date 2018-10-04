Космический туризм теперь доступен каждому!

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-04T12:15:53+03:00

Не верите? Убедитесь в этом сами в парке космических приключений для всей семьи «Космодрайв»

Тут каждый может побывать в открытом космосе, попробовать еду космонавтов, окунуться в настоящие приключения на просторах Вселенной и даже полетать на ракете. И это еще не все!

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В семейном парке космических приключений вас ждут:

- Тренировка на 15 космических тренажерах для взрослых и детей;

- Прогулка по МКС;

- Виртуальные игры для самых маленьких;

- Специальные приборы, которые помогут измерить вес на разных планетах Солнечной системы;

- Квесты в виртуальной реальности;

- Аудиопослание на Марс, Юпитер, Венеру;

- Миссия по спасению космического корабля;

- Дегустация космической еды.

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«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными. Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию, прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты».

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Помимо этого вы узнаете, готовы ли вы к полету в космос! После прохождения испытаний выдаются сертификаты астронавтов. Количество ограничено.

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Все малыши до 4 лет посещают космический парк бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок.

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Внимание!

Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

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Подробнее:

Сайт: космодрайв.рф

VK: kosmodrive_tomsk

Телефон: +7 (952) 801-86-22

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Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай науку».

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