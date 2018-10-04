Космический туризм теперь доступен каждому!
Тут каждый может побывать в открытом космосе, попробовать еду космонавтов, окунуться в настоящие приключения на просторах Вселенной и даже полетать на ракете. И это еще не все!
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В семейном парке космических приключений вас ждут:
- Тренировка на 15 космических тренажерах для взрослых и детей;
- Прогулка по МКС;
- Виртуальные игры для самых маленьких;
- Специальные приборы, которые помогут измерить вес на разных планетах Солнечной системы;
- Квесты в виртуальной реальности;
- Аудиопослание на Марс, Юпитер, Венеру;
- Миссия по спасению космического корабля;
- Дегустация космической еды.
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«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными. Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию, прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты».
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Помимо этого вы узнаете, готовы ли вы к полету в космос! После прохождения испытаний выдаются сертификаты астронавтов. Количество ограничено.
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Все малыши до 4 лет посещают космический парк бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок.
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Внимание!
Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке.
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Подробнее:
Сайт: космодрайв.рф
VK: kosmodrive_tomsk
Телефон: +7 (952) 801-86-22
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Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай науку».
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