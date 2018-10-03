«Звездные» педагоги «Звездочки»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-03T13:57:53+03:00

Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска для многих детей и подростков стал вторым домом, в который им хочется приходить снова и снова

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В центре для них всегда есть широкий спектр образовательной и досуговой деятельности. Особую творческую атмосферу центра создает коллектив - единая команда детей и взрослых, в котором каждый ребенок – личность, а педагог - почти «звезда». Хотелось бы представить вам одного «звездного» педагога нашего центра, который является руководителем театра танца «Колибри» уже более 26 лет.

В настоящее время дружная команда единомышленников в «Колибри» насчитывает 80 детей и подростков от 4 до 18 лет. Уровень исполнительского мастерства танцоров уже много лет достигает лучших степеней признания на конкурсах хореграфического искусства. В чем феномен коллектива, секрет успеха? Кто помогает достигать таких высоких результатов? Безусловно, педагог.

Светлана Лисс является бессменным руководителем танцевального коллектива, имеет настоящий педагогический дар, который позволяет этой хрупкой женщине удерживать столь высокий профессиональный уровень. Только за последние пять лет театр танца 5 раз становился победителем, завоевал 9 призовых мест в таких конкурсах, как Международный хореографический фестиваль-конкурс «Танцуя в Облаках», г. Туапсе; Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Черноморская радуга», г. Сочи; Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды», г. Новосибирск; Международный фестиваль народной и современной хореографии «Арена Томск»; Международный хореографический фестиваль-конкурс «Путь к успеху»; Всесибирский конкурс народной хореографии «Танцуй, Сибирь», г. Томск; региональный конкурс русского народного танца «Сибирская матрешка».

Выпускники Светланы Борисовны становятся студентами хореографических отделений колледжа и института культуры, занимаются в профессиональных ансамблях, во взрослых хореографических коллективах, работают педагогами-хореографами, педагогами-организаторами в образовательных учреждениях.

Без «Колибри» не обходится ни один проект, ни одна программа, ни один концерт ДЮЦ «Звездочка». Большое значение Светлана Борисовна придает формированию традиций коллектива, стремится к развитию социальной активности, самостоятельности, инициативы и творческих способностей своих воспитанников. В профессиональном сообществе имеет заслуженное признание: награждена знаком отличия «За заслуги в сфере образования III степени» (2011), Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2016); завоевала звание «Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» (2018).

Светлана Борисовна и ее неповторимые танцоры еще не раз всех удивят и докажут, что совершенству нет предела. Театр танца «Колибри» всегда готов радовать зрителей своим умением делиться красотой, энергией, жизнелюбием, через искусство, отдаваясь танцу без остатка.