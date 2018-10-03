Звезды ближе, чем кажутся!

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-03T11:43:23+03:00

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Казалось бы, технически «подкованных» интеллектуалов Томска трудно чем бы то ни было удивить. Однако… парк космических приключений для всей семьи «Космодрайв», открывшийся с 13 сентября в ТРЦ «Клевер» (Асфальтовый пер., д. 8, по соседству с «Изумрудным городом»), по праву стал первым в списке осенних познавательно-развлекательных мероприятий. По крайней мере, так можно судить по комментариям посетителей в местных соцсетях...

Несколько вопросов о феномене «Космодрайва» удалось задать директору выставки Святославу Батуеву.

- Все эти аппараты, тренажеры, приспособления – настоящие, применяющиеся в реальной практике?

- Абсолютно верно! Вот посмотрите, человек сидит в очках виртуальной реальности. Сейчас он находится в подлинном пространстве МКС, может «потрогать» механизмы, пройтись по коридорам, что-то починить. А вот, рядом, космоковбой, у него полное ощущение, что он охотится за космическими пиратами. Но, вообще, возможности у подобных очков, которые еще недавно казались чем-то из области фантастики, довольно широкие: они применяются и в медицине, и в военных разработках.

Фото: vk.com/kosmodrive_tomskФото: Соцсети

Или вот, посмотрите, маленькая девочка стоит за пару метров от монитора, на ней не закреплены никакие приспособления, однако она вполне активно управляет компьютерной игрой простым движением кистей рук и пальцев. Тоже технология, давно используемая в космической и других инновационных отраслях: специальные датчики «видят» тело на расстоянии и реагируют на его малейшие движения.

- Какие экспонаты пользуются наибольшим успехом?

- Очень трудно сказать. Возле каждого аппарата или стенда ребята и родители останавливаются надолго и осваивают их вместе. К примеру, на полчаса можно «зависнуть» в нашем фантастическом планетариуме, длительное время пытаться преодолеть гравитацию в специальных ботинках или внимательно слушать, как будут звучать ваши голоса на Марсе или на Венере (реальная разработка наших ученых – воспроизведение звуковых частот в зависимости от давления атмосферы).

Конечно, очень интересно испытывать устойчивость своего вестибулярного аппарата на гироскопе – специальном тренажере, напоминающем центрифугу. (Кстати, специально для малышей рядом со взрослым гироскопом стоит детская «центрифуженька»).

Стоит отметить, что на выставке можно взять и что-то на память о своих космических приключениях. К примеру, нарисовать 3-D модель чего угодно специальной ручкой и унести эту модель домой. Как и самое настоящее «космическое» питание.

Фото:vk.com/kosmodrive_tomskФото: соцсети

- Я вижу у ребят, работающих на выставке, надпись на футболках «Звезды ближе, чем кажутся». Складывается ощущение, что вы группа молодых студентов-энтузиастов, стремящихся продвинуть IT – технологии в массы…

-Это, действительно, так, но гораздо серьезнее. Организатором «Космодрайва» в Томске (такая же выставка сейчас идет в Оренбурге, Крыме, Казахстане, и открылась в Белоруссии) является компания «Робополис». При поддержке фонда Сколково она проводит крупнейшие в России и СНГ научно-развлекательные мероприятия и в ближайшем будущем претендует на звание компании № 1 в мире по детскому дополнительному образованию в сфере IT. «Робополис» в 2017-м году провела масштабные выставки роботов на Урале и в Сибири (и в Томске, кстати, тоже). Между прочим, в течение этого времени на наших выставках на курсы робототехники записались около шести тысяч детей! Так что, «Космодрайв» - только часть кампании по популяризации технологий и робототехники. Но главная цель всех этих мероприятий, конечно, донести до ребят эмоции, связанные с новыми открытиями. А наше молодое умное поколение, думаю, способно их оценить!

Фото: vk.com/kosmodrive_tomskФото: соцсети

По словам территориального менеджера выставки Юрия Ткаченко, Томск отличается от других регионов тем, что люди здесь…мягче. Наверное, поэтому и с роботами, и с космосом у нас контакты получше. Я рассмеялась, когда подошла к огромному интерактивному экрану, приветственно помахала рукой маленьким роботам, суетящимся у моих ног, а они вдруг стали весело подпрыгивать, тоже приветствуя меня (настоящие!). В общем, полное ощущение реальности, вернее ирреальности, которую можно потрогать и ощутить. Куда там Спилбергу! Все на «Космодрайв»!

- Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.

- Все малыши до 4 лет посещают «Космодрайв» бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок.

Торопитесь в ТЦ "Клевер", выставка работает до 14 октября.

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/

VK: https://vk.com/kosmodrive_tomsk

Телефон: +7 (952) 801-86-22

Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай науку».