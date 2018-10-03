2018-10-03T05:37:27+03:00
Общество

Томский госуниверситет впервые вошел в престижную алмазную лигу

ТГУ занял место в первой сотне рейтинга
Елена Чечнева
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По показателям «качество преподавания» и «качество научных исследований» ТГУ занимает второе место в России.По показателям «качество преподавания» и «качество научных исследований» ТГУ занимает второе место в России.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рейтинговое Агентство RUR выпустило пятую версию международного рейтинга университетов по естественным наукам. Впервые в него вошли сразу 3 российских вуза. В их числе оказался и ТГУ, сообщает пресс-служба вуза.

– Рейтинг RUR – один из 10 международных рейтингов, в которых университет участвует и на которые ориентируется в получении информации о статусе университета в международном сообществе, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

– ТГУ продемонстрировал интенсивный рост, улучшив свой прошлогодний результат сразу на 50 пунктов, – комментирует Ирина Жолобова, директор информационно-аналитического центра ТГУ.

К примеру, по показателям «качество преподавания» и «качество научных исследований» ТГУ занимает второе место в России. По уровню интернационализации – третье, и четвертое место – по показателю «уровень финансовой устойчивости».

При составлении рейтинга были проанализированы 800 ведущих вузов из 84 стран мира. По итогам исследования были отобраны 625 университетов из 71 страны мира, которые и вошли в предметный рейтинг по естественным наукам.

Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR совместно с Clarivate Analytics. Рейтинг оценивает деятельность 1030 ведущих университетов из 85 стран мира на протяжении 9 лет (2010-2018) по 20 индикаторам. Добавим, что в первой десятке рейтинга – только вузы США.

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