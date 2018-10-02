В честь томича, погибшего в Сирии, установят памятную доску
Решение об установке мемориальной доски приняли депутаты городской Думы. Она расположится на фасаде школы № 23. В ней учился герой.
Алексею Гора было 26 лет. Он погиб 1 сентября прошлого года при исполнении воинского долга в Сирии, сообщает пресс-служба городской думы. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили Орденом Мужества посмертно.
- Военный погиб в сирийской провинции Дер-Эр-Зор при освобождении города от террористов ИГИЛ (организации, запрещенной в России). - уточняется в сообщении.
Похоронен Алексей Дмитриевич на кладбище в Воронино на аллее Славы.
Согласно информации Минобороны, автомобильная колонна российского центра по примирению враждующих сторон подверглась минометному обстрелу в провинции Дейр-эз-Зор. Одним из военнослужащих-контрактников, который ее сопровождал, был Алексей Гора.