2018-10-02T13:08:39+03:00
Общество

В честь томича, погибшего в Сирии, установят памятную доску

Она будет расположена на фасаде школы, где он учился
Елена Чечнева
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Мемориальную доску установят на фасаде здания школы № 23. Фото: пресс-служба городской администрацииМемориальную доску установят на фасаде здания школы № 23. Фото: пресс-служба городской администрацииФото: из открытых источников
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Решение об установке мемориальной доски приняли депутаты городской Думы. Она расположится на фасаде школы № 23. В ней учился герой.

Алексею Гора было 26 лет. Он погиб 1 сентября прошлого года при исполнении воинского долга в Сирии, сообщает пресс-служба городской думы. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили Орденом Мужества посмертно.

- Военный погиб в сирийской провинции Дер-Эр-Зор при освобождении города от террористов ИГИЛ (организации, запрещенной в России). - уточняется в сообщении.

Похоронен Алексей Дмитриевич на кладбище в Воронино на аллее Славы.

Согласно информации Минобороны, автомобильная колонна российского центра по примирению враждующих сторон подверглась минометному обстрелу в провинции Дейр-эз-Зор. Одним из военнослужащих-контрактников, который ее сопровождал, был Алексей Гора.

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