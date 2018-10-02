Скончался экс-директор Томского гуманитарного лицея Сергей Алифоренко
Ушел из жизни Сергей Алифоренко. Он 27 лет занимал пост директора Томского гуманитарного лицея. Как сообщает агентство новостей ТВ2, предварительная причина смерти - инсульт.
Сергей Алифоренко - основатель и первый директор Томского гуманитарного лицея.
- Прекрасный организатор, руководитель, умеющий подбирать кадры, позволившие вывести лицей в лучшие образовательные учреждения России. Сергей Викторович – человек дела. Несмотря на многократные переезды лицея, ему удалось сохранить коллектив и детский, и педагогический и привести их к успеху, признанию на всероссийском уровне. - так отзывались о нем коллеги.
Прощание с педагогом состоится в среду, 3 октября.
Редакция выражает соболезнование родным и близким Сергея Алифоренко.