Скончался экс-директор Томского гуманитарного лицея Сергей Алифоренко

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-02T05:57:41+03:00

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Ушел из жизни Сергей Алифоренко. Он 27 лет занимал пост директора Томского гуманитарного лицея. Как сообщает агентство новостей ТВ2, предварительная причина смерти - инсульт.

Сергей Алифоренко - основатель и первый директор Томского гуманитарного лицея.

- Прекрасный организатор, руководитель, умеющий подбирать кадры, позволившие вывести лицей в лучшие образовательные учреждения России. Сергей Викторович – человек дела. Несмотря на многократные переезды лицея, ему удалось сохранить коллектив и детский, и педагогический и привести их к успеху, признанию на всероссийском уровне. - так отзывались о нем коллеги.

Прощание с педагогом состоится в среду, 3 октября.

Редакция выражает соболезнование родным и близким Сергея Алифоренко.