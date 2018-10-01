Химики Томска испытали реагент для подавления пыли в Казахстане
По предварительным данным, успешно прошли испытания реагента для подавления пыли на полях Казахстана. Их провели специалисты томского инжинирингового химико-технологического центра. Такая информация опубликована на инновационном портале Томской области.
Средство подавления пыли представляет собой концентрат, который разводят водой. Затем им поливают землю, и через несколько часов реагент склеивает пыль. Ее частицы образуют прочную и эластичную пленку. Покрытие может продержаться на поверхности от нескольких месяцев до года.
- Реагент разработан нашим московским партнером, мы выступаем как инжиниринговая компания, обеспечивая испытания и дальнейшее внедрение, - отметил директор ИХТЦ по развитию Илья Мазов.
С помощью реагента, добавил Мазов, в Казахстане смогут решить проблему пыления металлургических и угольных шлаков. Помимо томского ИХТЦ, варианты предложили еще семь компаний, но представленных ИХТЦ реагент был отмечен как наиболее эффективный.