Пенсионеры Томска смогут получить юридическую консультацию

СЕГОДНЯ 05:25 2018-10-01T05:30:58+03:00

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В понедельник, 1 октября, специалисты Госюрбюро и аппарата уполономоченного по правам человека проведут юридические консультации. Правовой прием приурочен к Международному дню пожилых людей.

- Чтобы пенсионерам получить бесплатную юридическую консультацию, им нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Прийти на правовой прием можно по адресу площадь Ленина, 14, офис 103-а, с 9.30 до 12.30.

Ранее сообщалось, что к Дню старшего поколения также приурочена акция "Забота". Она пройдет в Томской области с 1 по 5 октября. В эти дни пенсионеры смогут пройти осмотр терапевта и несколько обследований: измерение внутриглазного и артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, электрокардиограмма. При необходимости пациентов будут направлять на прием к узким специалистам.

В акции также примут участие аптеки и частные центры здоровья. Они предоставят пенсионерам скидки.