Пожар на улице Вавилова в Томске тушили 8 часов

СЕГОДНЯ 05:40 2018-09-28T05:47:30+03:00

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Возгорание в Академгородке удалось ликвидировать в 01:53. Проливка мансарды в это время продолжалась. Около 7.00, по сообщениям одного из жителей дома, пожарные продолжали отрывать сайдинг на пятом этаже.

Всего в тушении пожара, по последним данным, были задействованы 85 человек личного состава и 25 единиц техники.

- Стремительному развитию пожара способствовали конструктивные особенности здания, - объясняют в пресс-службе МЧС России по Томской области. - Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Площадь пожара составила 680 квадратных метров.

В Академлицее развернули пункт временного размещения для жителей дома. Губернатор Сергей Жвачкин поручил мэру Томска Ивану Кляйну оказать всю необходимую помощь погорельцам.

Также в соцсетях томичи писали о том, что у пожарных лопнули гидранты, из-за чего подача воды была слабой. По одной из версий, повредились они из-за осколков оконных стекол. Губернатор поручил проверить работу этих приспособлений.

- В социальных сетях томичи рассказывали о слабом давлении в системе противопожарного водоснабжения. Нужно проверить, это факт или слухи, и обязательно сделать выводы, — отметил Сергей Жвачкин.