2018-09-29T07:29:31+03:00
Здоровье

Акция "Забота" началась для пенсионеров в Томской области

Она приурочена к Дню старшего поколения
Елена Чечнева
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В эти дни пенсионеры смогут пройти осмотр терапевта и несколько обследованийВ эти дни пенсионеры смогут пройти осмотр терапевта и несколько обследованийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Социальная акция пройдет с 1 по 5 октября. В эти дни пенсионеры смогут пройти осмотр терапевта и несколько обследований: измерение внутриглазного и артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, электрокардиограмма. При необходимости пациентов будут направлять на прием к узким специалистам.

В государственных и частных аптеках, а также частных медорганизациях области людям пожилого возраста будут скидки на некоторые лекарства и медицинские услуги - офтальмологические, стоматологические и другие.

В «СДС Диабетцентр» (г. Томск, ул. Ф. Лыткина 3/1) можно будет бесплатно измерить общий уровень сахара в крови, получить консультацию по использованию, проверке и настройке глюкометра, а также получить в подарок дневник самоконтроля и брошюру по питанию.

Адреса организаций, участвующих в акции, а также подробную информацию по скидкам можно узнать на сайте «Таблетка», либо уточнить у операторов колл-центра ОГАУ «ЦМФИ» по телефонам: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50.

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