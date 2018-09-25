Социальные инвестиции - самые долгосрочные

25 Сент. 01:00 2018-09-27T13:34:01+03:00

На своей «территории заботы» нефтяная компания всегда поддерживает занятия спортом и физкультурой, здоровый образ жизни. Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК Фото: из открытых источников

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Повышая качество жизни

Договор, направленный на поддержку самого северного муниципального образования Томской области, генеральный директор «Томскнефти» Роман Жаравин и глава Александровского района Игорь Крылов подписали в середине сентября. В ближайшее время будут подписаны аналогичные документы, которые определят направления сотрудничества с городами Стрежевой и Кедровый, Каргасокским и Парабельским районами, а также рядом учреждений и общественных организаций.

АО «Томскнефть» ВНК является для региона не только крупнейшим налогоплательщиком, но и социальным инвестором. Совместно определены приоритеты такого партнерства: помощь компании позволяет реализовывать в городах и селах важные социальные программы, осуществлять образовательные, культурные и спортивные проекты, а в целом - повышать качество жизни населения.

- Хочется сказать большое спасибо «Томскнефти», которая на протяжении многих лет сотрудничает с нами, - отметил Игорь Крылов. - Для муниципалитета очень важно внимание нефтяников, их крепкое, надежное плечо. Мы надеемся, что наши партнерские отношения сохранятся, что уровень финансовой поддержки будет только расти.

Планы будут реализованы

Для отдаленных северных территорий поддержка «Томскнефти» особенно значима. Так, Александровскому району в 2018 году компания поможет приобрести спецтехнику для межмуниципальных перевозок и автогрейдер для дорожных работ. Кроме того, средства будут выделены на капремонт здания, где разместится общежитие филиала Томского политехникума.

На всех «территориях заботы» нефтяники традиционно направляют средства на организацию летнего отдыха и занятости ребятишек-сирот, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Серьезное внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни. Скажем, Парабельскому и Каргасокскому районам нынче будут компенсированы затраты на реконструкцию стадионов, в Стрежевом компания поможет обеспечить инвентарем и формой детско-юношескую спортшколу. Администрация Кедрового получит денежные средства на строительство детской многофункциональной площадки с уличными тренажерами.

Для учреждений культуры и образования - библиотек, клубов, средних школ и детских садов - благотворительная помощь выделяется на ремонт зданий, замену окон, монтаж эвакуационных лестниц, установку ограждений и т. п., а также на приобретение оргтехники и регулярное обновление книжного фонда. Есть и особые статьи расходов, в частности, оборудование сенсорной комнаты для ребятишек в социально-реабилитационном центре Стрежевого.

Неизменным приоритетом для «Томскнефти» остается поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, равно как и патриотическое воспитание молодежи, включая работу поисковых отрядов «Прометей» (Томск) и «Память» (Стрежевой).

Эти и многие другие точки приложения сил компании удается верно определить совместно с властями и населением. Генеральный директор АО «Томскнефть» ВНК Роман Жаравин подчеркивает: «Люди - наше главное богатство, и мы хотим сделать их жизнь комфортнее. Направлений сотрудничества достаточно много, и каждое имеет социальное значение. А это значит, что все намеченные планы обязательно должны быть реализованы».