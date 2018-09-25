В результате выигрывают томичи

25 Сент. 01:00 2018-09-27T11:21:38+03:00

На очередном выездном совещании мэр Иван Кляйн оценил участие бизнеса в благоустройстве города, а также проверил, как расходуются средства социально ориентированного бюджета Томска

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По собственному почину

Томск действительно становится благоустроенным, удобным для проживания городом, и в последнее время этот процесс заметно ускорился при участии заинтересованного бизнеса.

На Московском тракте, 12, где на минувшей неделе побывал градоначальник, благоустройство как раз ведется на внебюджетные средства. Построив четырехэтажную гостиницу, которая откроется до конца года, частный инвестор не ограничился выкупом земельного участка в 2100 «квадратов» (кстати, вместе с расселением многоквартирного дома это обошлось в 21 млн рублей).

Стройка велась вблизи Университетского озера, через дорогу от Белой соборной мечети. Сейчас это местечко преобразилось: в рамках проекта возле здания уложено асфальтовое и плиточное покрытие, устроена парковка, проведено озеленение и проложены пешеходные дорожки, установлено освещение. Объект только готовится к сдаче, а по тропинкам уже с удовольствием гуляют студенты из соседнего общежития.

Как сообщила глава Кировского района Валентина Денисович, по своей инициативе собственник получил разрешение на обустройство еще 2500 квадратных метров прилегающей территории. За два года вместо старой «воздушки» построена подземная теплотрасса, под землей проложена высоковольтная линия длиной около 150 метров, подведено газоснабжение, отремонтирована аварийная канализация. Установлена также трансформаторная подстанция - участники объезда отметили дизайнерский подход к ее оформлению.

По берегу озера строители ликвидировали стихийную свалку, снесли аварийные кустарники и сухостой, в ближайшее время уложат рулонный газон. В водоеме гнездятся утки и даже водятся ондатры, а это большой «экологический плюс». По словам представителя собственника Наиля Мазитова, инвестор готов и дальше обустраивать территорию за свой счет. Уже разработан эскизный проект будущего общественного пространства на участке между зданием гостиницы и учебным корпусом ТГУ на Московском тракте.

- Мы видим один из примеров социально ориентированного бизнеса, когда предприниматель не только самостоятельно благоустраивает территорию, но и тесно сотрудничает с районной администрацией, заходя чуть дальше «своей» земли, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - Это ответственный подход, от которого выигрывают все, а прежде всего томичи и гости города, которые будут жить в этой гостинице.

Искусство под защитой

Если есть у города подлинный хозяин, то это подрастающее поколение. Как отметил Иван Кляйн, бюджет Томска сохраняет социальную направленность, при этом 130 млн рублей ежегодно выделяется только на поддержку семей с детьми. Нынче впервые за много лет стали целенаправленно оснащаться новыми инструментами, а также системами безопасности музыкальные школы и школы искусств.

В ходе выездного совещания градоначальник побывал в детской школе искусств №3 - самой крупной в городе. Ее основное здание находится по Иркутскому тракту, 194/1, три других подразделения - в поселке Светлом, на ул. Грузинской и ул. Лазарева. Занятия проводятся по всем видам искусств: по художественному, музыкальному и хореографическому направлениям.

В этом году за счет муниципального бюджета учреждение получило три пианино и три мастеровых гитары, домру, баян, балалайку и гармонь. «Кроме того, на внебюджетные средства (более 300 тыс. рублей) мы провели текущий ремонт учебных помещений, еще на 150 тысяч закупили оборудование. Сейчас ведутся работы по созданию малого концертного зала», - рассказала директор ДШИ №3 Алена Быкова.

В рамках программы «Безопасное детство в безопасном городе» по периметру школы искусств установлено ограждение на сумму 896,6 тыс. рублей. На благоустроенной территории начинающие художники работают на пленэре. Украшением школьного участка стал старый рояль: когда-то на нем играли гаммы, а теперь он превратился в оригинальную клумбу.

Всего в 2018 году на оснащение шести музыкальных школ и школ искусств в Томске из бюджета было выделено 5 млн рублей. Учреждения получили рояль и 10 пианино, струнные и духовые инструменты, причем качественные, фирменные, которые будут служить не одному поколению учащихся. Капитально отремонтировано здание по проспекту Ленина, 42, в других за лето проведен текущий ремонт.

- Мы заинтересованы в том, чтобы дети учились прекрасному в уютных, светлых помещениях, занимались на новых инструментах. Начало положено, будем работать над этим и дальше, - сказал мэр. И добавил, что в следующем году, к 55-летию ДШИ №3, будет закуплен новый концертный рояль.

Роща моя золотая…

С прошлого года в Томске, как и во всех российских регионах, реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Впрочем, благоустройство Михайловской рощи началось намного раньше на средства инвесторов, а в марте 2018-го это общественное пространство стало победителем рейтингового голосования по федеральному проекту (наряду с бульваром на проспекте Кирова, площадью Новособорной и Лагерным садом).

20 сентября Иван Кляйн проинспектировал, как в роще строится спортивно-развлекательная зона «Лесная сказка». И.о. заместителя мэра по капитальному строительству Александр Суходолов доложил, что на площадке проведены земляные работы, выполнена разметка территории и выемка грунта, остается установить бордюрный камень и засыпать основание щебнем. Сверху будет уложена резиновая плитка, износостойкая и безопасная для детей.

Подрядчиком на объекте стоимостью 9,5 млн рублей выступает компания «КСИЛ». Общая площадь «Лесной сказки» - более 1200 квадратных метров, одновременно она сможет вместить до ста ребят. Предусмотрены игровые зоны, а также зоны для занятий спортом и воркаутом. Основной материал конструкций - дерево: брус специально обработанной сосны и финская фанера с повышенной влагостойкостью.

Монтаж площадки подрядчик должен завершить к 1 октября, у компании имеется немалый опыт такого рода работ. Однако поздний срок заключения муниципального контракта вызвал критику градоначальника в адрес соответствующих служб: «Мы в Сибири живем, думаю, дотягивать благоустройство до конца сентября неправильно».

Ну а в завершение объезда мэр обратился к томичам, представителям бизнеса, сотрудникам предприятий и учреждений, пригласив их присоединиться к общегородскому осеннему субботнику. «Большая уборка» пройдет в Томске 29 сентября, а 5 - 6 октября все желающие смогут принять участие в посадке деревьев в Михайловской роще.

- Только в нынешнем году мы хотим посадить здесь порядка тысячи саженцев новых кустарников и деревьев. И, конечно, без помощи коллективов, общественных организаций нам не обойтись. Поэтому я призываю всех томичей принять участие в этой нужной и важной работе, - сказал Иван Кляйн.