В Томске можно стать космонавтом на день
Интерактивная выставка проходит в ТРЦ "Клевер". Теперь попробовать себя в роли покорителей Марса и Юпитера и узнать, какова жизнь космонавта, сможет любой желающий.
Здесь можно попробовать то самое питание в тюбиках, которое отправляют космонавтам на Международную космическую станцию: борщ, картофель с курицей, гречку с мясом, творожный крем и даже компот из сухофруктов.
Тренажеры, испытывающие устойчивость вестибулярного аппарата, понравятся даже самым маленьким - специально для малышей рядом со взрослой центрифугой стоит детская центрифуженька.
Удивит и генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове стали медленно вставать вверх. Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.
А еще дети смогут сами сделать себе ракету с помощью 3D-ручки.
На «Космодрайве» полететь в открытый космос можно в настоящем кресле астронавта или… с помощью специального лифта. В интерактивном пространстве выставки легко почувствовать себя космическим странником из фантастического романа. Стоит лишь обуть специальные ботинки и приземлиться на Юпитер. Гравитация крупнейшей планеты Солнечной системы в несколько раз превышает земную, поэтому каждый шаг дается с трудом. Только самые смелые смогут осилить юпитерианскую дорогу.
Подробнее:
Сайт: космодрайв.рф
VK: kosmodrive_tomsk
Телефон: +7 (952) 801-86-22
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