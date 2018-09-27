В Томске можно стать космонавтом на день

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T10:59:03+03:00

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Интерактивная выставка проходит в ТРЦ "Клевер". Теперь попробовать себя в роли покорителей Марса и Юпитера и узнать, какова жизнь космонавта, сможет любой желающий.

Здесь можно попробовать то самое питание в тюбиках, которое отправляют космонавтам на Международную космическую станцию: борщ, картофель с курицей, гречку с мясом, творожный крем и даже компот из сухофруктов.

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

Тренажеры, испытывающие устойчивость вестибулярного аппарата, понравятся даже самым маленьким - специально для малышей рядом со взрослой центрифугой стоит детская центрифуженька.

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

Удивит и генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове стали медленно вставать вверх. Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.

А еще дети смогут сами сделать себе ракету с помощью 3D-ручки.

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

На «Космодрайве» полететь в открытый космос можно в настоящем кресле астронавта или… с помощью специального лифта. В интерактивном пространстве выставки легко почувствовать себя космическим странником из фантастического романа. Стоит лишь обуть специальные ботинки и приземлиться на Юпитер. Гравитация крупнейшей планеты Солнечной системы в несколько раз превышает земную, поэтому каждый шаг дается с трудом. Только самые смелые смогут осилить юпитерианскую дорогу.

Подробнее:

Сайт: космодрайв.рф

VK: kosmodrive_tomsk

Телефон: +7 (952) 801-86-22

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