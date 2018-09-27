2018-09-27T10:59:03+03:00
Общество

В Томске можно стать космонавтом на день

В городе действует парк космических приключений для всей семьи «Космодрайв»
Светлана БЛИНОВА
Поделиться:
Преодолевать гравитацию весело.Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Интерактивная выставка проходит в ТРЦ "Клевер". Теперь попробовать себя в роли покорителей Марса и Юпитера и узнать, какова жизнь космонавта, сможет любой желающий.

Здесь можно попробовать то самое питание в тюбиках, которое отправляют космонавтам на Международную космическую станцию: борщ, картофель с курицей, гречку с мясом, творожный крем и даже компот из сухофруктов.

Преодолевать гравитацию весело. Фото: из открытых источников

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

Тренажеры, испытывающие устойчивость вестибулярного аппарата, понравятся даже самым маленьким - специально для малышей рядом со взрослой центрифугой стоит детская центрифуженька.

Преодолевать гравитацию весело. Фото: из открытых источников

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

Удивит и генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове стали медленно вставать вверх. Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.

А еще дети смогут сами сделать себе ракету с помощью 3D-ручки.

Преодолевать гравитацию весело. Фото: из открытых источников

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

Преодолевать гравитацию весело. Фото: из открытых источников

Преодолевать гравитацию весело.Фото: из открытых источников

На «Космодрайве» полететь в открытый космос можно в настоящем кресле астронавта или… с помощью специального лифта. В интерактивном пространстве выставки легко почувствовать себя космическим странником из фантастического романа. Стоит лишь обуть специальные ботинки и приземлиться на Юпитер. Гравитация крупнейшей планеты Солнечной системы в несколько раз превышает земную, поэтому каждый шаг дается с трудом. Только самые смелые смогут осилить юпитерианскую дорогу.

Подробнее:

Сайт: космодрайв.рф

VK: kosmodrive_tomsk

Телефон: +7 (952) 801-86-22

Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай Науку»

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Этой осенью на службу в армию отправятся более 800 томичей
Дума Томской области приняла льготный тариф для жителей "Южных ворот"
Машина врезалась в столб на трамвайной линии в Томске
В некоторых зданиях Кировского района Томска отключат холодную воду 29 сентября
С экс-директора томской авиакомпании взыскали более 8 миллионов рублей
Пенсионерка погибла в пожаре в Октябрьском районе Томска
Пропавшую почти неделю назад томичку нашли мертвой
В Томске сотрудники ФСБ изъяли у поставщика наркотиков килограмм героина
В одном из районов Томской области снова построят ФАП
Мэр Томска пообещал отремонтировать дороги и сделать ипотеку доступнее
В Томске автоледи управляла «Тойотой», сбившей на остановке двух женщин
Томичи привезли «серебро» и «бронзу» с первенства мира по кикбоксингу
Томичам измерят давление и уровень сахара в крови в 5 больницах
Томская область занимает третье место в Россия по качеству приема в вузы
Томичка ранила ножом мужа, которого застала в объятиях подруги
В Томской области более тысячи семей претендуют на президентские «детские»
Томича отправят в колонию за кражу денег со счета сожительницы
Томичей просят помочь в поисках женщины
В Томской области сгорел сарай с трактором