Спасают от безвестности

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T08:56:06+03:00

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Жители Первомайского района сейчас реализуют социальный проект «Пусть безвестные станут известными!», посвященный землякам, воевавшим в Первую мировую войну. В прошлом году восьмиклассник Владимир Мартыненко представил его на областном конкурсе молодежных социальных проектов и выиграл Гран-при и 75 тысяч рублей.

Весь год школьник вместе со своей проектной группой - Сергеем Фоосом, Дмитрием Виденькиным и Анастасией Шабалиной - по крупицам собирал сведения об односельчанах. Консультантом выступил учитель истории Первомайской школы и руководитель поискового отряда «Земляки» Юрий Мартыненко. Энтузиасты опрашивали жителей, работали в районном и областном архивах и установили более 300 имен тех, кто воевал на фронте и работал в тылу, информации о них уже хватает на книгу памяти, которой нет ни в одном районе Томской области, ни в областном центре. А 20 сентября в Сквере ветеранов в Первомайском установили в память об этих героях кирпичную стелу с вставками из черного мрамора - на одной стороне изображение солдата, на другой - основные сражения Первой мировой. Это первый памятник в Томской области, посвященный этой войне.

Кроме того, с 2012 года в селе действует проект «Служба милосердия». Школьники из центра гражданского образования «Шаги» под руководством Юрия Мартыненко помогают односельчанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - чистят снег, складывают дрова. Правда, в последние годы таких просьб становится все меньше, но зато у волонтеров появились традиционные занятия. К Рождеству они делают из снега вертеп рядом с местной церковью, проводят субботники в Сквере ветеранов рядом с кладбищем, а еще приводят в порядок заброшенные могилы участников Великой Отечественной войны.