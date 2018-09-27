«Единство» начинается с малого

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T08:46:56+03:00

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Сквер «Единство» в центре села Кривошеино совсем небольшой, но в нем есть все для культурного тихого отдыха: скамейки, цветочные клумбы, мощенные тротуарной плиткой дорожки и даже оригинальная архитектурная композиция - ладони, сложенные в форме сердца. Уникальность этого местечка в том, что инициаторами и движущей силой его создания стали подростки. Энтузиазмом они смогли заразить взрослых, и проект воплотился в реальность.

От слов к делу

Идея оборудовать в Кривошеине новое общественное пространство витала в воздухе несколько лет. Все говорили, что новобрачным негде сфотографироваться в день свадьбы, а молодежь не имеет нормального места для «тусовки». Но одно дело - говорить, а совсем другое - делать!

Осенью 2017-го ученики Кривошеинской средней школы имени Героя Советского Союза Федора Зинченко пришли к завучу Елене Чечневой с предложением сделать социальный проект по реконструкции сквера. 9-классники Даниил Фурманов, Валерия Герман, Анна Татарникова и Елена Бродт были настроены решительно. Они обошли всех, кто мог оказать поддержку, и с каждого взяли обещание помочь. А кто откажет детям с горящими глазами?

С помощью взрослых выбрали место действий - рядом со зданием районной администрации. Во-первых, оно расположено в центре и рядом есть детская площадка, а во-вторых - территорию «видят» видеокамеры, а значит, хулиганы будут вести себя сдержанно. Далее началась монотонная бумажная работа. Ребята-инициаторы приняли активное участие в разработке дизайн-проекта сквера, с помощью знакомых сделали визуализацию.

Название «детища» родилось само собой. «Обустройство молодежного сквера «Единство» в центре села Кривошеино - это возможность объединить вокруг общего дела многонациональный состав подростков и молодежи района», - поясняется в тексте проекта. А металлическая скульптура в центре «олицетворяет любовь, дружбу, единство всех людей вне зависимости от национальности».

Кривошеинцы представили свой проект на областной конкурс молодежных социальных проектов. К сожалению, финансирования он не получил, но школьников это не остановило. Воронка уже закрутилась.

Главное - начать!

Сквер делали всем селом. Первыми ребята попросили выделить деньги на начало работ местных предпринимателей. Сразу откликнулись Юрий Фурманов, Александр Трунов, Анатолий Бородин, Александр Лобач, Дмитрий Половков, Вячеслав Гуссамов, Сергей Савицкий и Дмитрий Мельчаков. Ящик для пожертвований поставили и на родительском собрании. Общими усилиями собрали 60 тысяч рублей. Решающим в появлении сквера стал рискованный шаг тогдашнего главы поселения Ольги Рудовой. Она решилась включить общественное пространство в муниципальную программу «Благоустройство городской среды». Риск был в том, что сельская администрация ранее не работала с подобными проектами, много сил и времени могли уйти впустую. Но селу повезло, и на сквер выделили 450 тысяч рублей. В итоге денег хватило, и в декабре 2017 года сквер торжественно открыли.

- Нам приходилось встречаться с разными отзывами: кто-то осуждал и считал, что деньги можно было направить в более «полезное» русло. Но положительных отзывов мы получили гораздо больше! Надеемся, что после завершения всех работ даже тот, кто был недоволен, сможет насладиться отдыхом в нашем сквере, который создан объединять, - подытоживает юный руководитель социального проекта Даниил Фурманов.

Кстати, с проектом молодой человек поучаствовал во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» в Казани.

- Ко мне подходили участники, интересовались, как мы добились результата, как удалось найти деньги. Приятно было услышать от жюри на презентации: «Наконец-то мы дошли до сквера», - вспоминает парень.

С момента открытия сквер находится в постоянном развитии. Летом здесь уже цвели вовсю цветы. Недавно сюда привезли саженцы из Ботанического сада ТГУ, высадили кусты шиповника, декоративной смородины, снежноягодника и спиреи. Энтузиасты надеются, что новое место отдыха полюбится землякам. Даже в своем пока неидеальном виде этот сквер - некий символ того, что любой может менять жизнь вокруг себя в лучшую сторону. Пятеро местных школьников уверены, что это им удалось. Завуч Елена Чечнева поддерживает позитивный настрой учащихся.

- Участие в подобных социальных проектах дает ребятам возможность наполнять событиями свою жизнь и жизнь окружающих, - убеждена она. - Дети участвуют в реальных делах, которые изменяют их мир, насыщая его энергией и позитивными эмоциями.