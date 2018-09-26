Томские студенты помогли фельдшерам сельских ФАПов

26 Сент. 08:00 2018-09-27T08:41:05+03:00

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На фотографиях в соцсети улыбчивые девушки опираются на метлу, а парни моют окна. Это не просто субботник. Будущие врачи выехали в фельдшерско-акушерский пункт отдаленной деревни - помочь и набраться опыта.

Акция #ДоброВСело проходит по всей стране впервые. Полтора месяца волонтеры будут приезжать в деревни и села, чтобы помочь фельдшерам ФАПов проводить осмотры и диагностику, а также наведут чистоту и порядок в помещениях пунктов.

«Стать всесторонне развитым в медицине»

- Нас встретили очень тепло и душевно, - делится с нами одна из участниц акции, студентка СибГМУ Екатерина Масленкова. - Я никогда раньше не была в ФАПе. Меня поразило, как с нами общались. Мне кажется, городские жители не бывают такими радушными и доброжелательными. Там, в деревне, я задумалась о том, чтобы поработать в сельской больнице. Но, вернувшись в город, все-таки поняла, что пока такой сценарий для себя не рассматриваю.

А вот другая девушка вполне готова попробовать себя в качестве врача в сельском населенном пункте.

- Я выросла в поселке городского типа, но в детстве, как и многие, ездила в деревню, поэтому с деревенской жизнью знакома, - рассказывает Екатерина Капустян. - Учусь на лечебном факультете и пока не определилась, каким именно врачом хочу стать. Для себя я не исключаю вариант поработать какое-то время в районной больнице, чтобы набраться опыта. Ведь там ты сталкиваешься с большим количеством заболеваний и волей-неволей получаешь знания из разных областей, и можешь стать всесторонне развитым в медицине. Больше всего в поездке меня поразил тот факт, что фельдшер одного из ФАПов работает там с 1978 года. Она - единственный спасательный круг для своих односельчан. Несмотря на то, что она уже немолода, возможно, имеет какие-то свои проблемы со здоровьем, она принимает пациентов в любое время дня и ночи.

Ждут всех, кто хочет помочь

В Томской области в акции участвуют члены общественной организации «Волонтеры-медики». Сама организация тоже всероссийская и приглашает в свои ряды самых разных людей, медицинское образование здесь не играет роли.

Пока волонтеры побывали только в поселках Мирный и Батурино. Там они помогали лишь в уборке и ремонте. Впереди еще 8 населенных пунктов из Томского района области, и теперь они поедут туда вместе с врачами мобильного центра здоровья. До 8 октября у молодых людей запланирована поездка в деревни Кандинка и Кисловка, Верхнее Сеченово, Карбышево, Кудринский участок, Лаврово, а также в село Итатка и поселок Рассвет.

- У нас в Томске пока подавляющее большинство членов - студенты СибГМУ, - комментирует председатель регионального представительства движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов. - Есть и студенты медицинского колледжа, но будем расширяться. Для этого сейчас начинаем активно работать со школьниками. А вообще мы приглашаем в наши ряды всех желающих. Мы занимаемся популяризацией здорового образа жизни, помогаем врачам на массовых мероприятиях.