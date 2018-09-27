2018-09-27T07:26:48+03:00
Звезды

Томичка выступит в ближайшем выпуске шоу "Танцы на ТНТ"

Хореограф Ксения Лебедева пришла на кастинг второй раз
Елена Чечнева
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Ксения Лебедева. Фото: телеканал ТНТКсения Лебедева. Фото: телеканал ТНТФото: из открытых источников
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Ксения Лебедева держит в Томске детскую танцевальную студию. Как рассказывает участница шоу, в ней она «мастер на все руки»: педагог-хореограф, руководитель и уборщица в одном лице. Своими главными занятиями она называет танцы и семью. Кстати, супруг девушки поддержал ее в желании отправиться на шоу.

Женщина пробовала свои силы в прошлом сезоне, но не смогла пройти отборочный тур. Ее довольно жестоко раскритиковали, но на этот раз она не боится замечаний. По ее мнению, такие ситуации полезны - они выводят тебя из зоны комфорта

- На этот раз хочу получить удовольствие от процесса. - говорит девушка.

При этом все же Ксения достойно пройти все этапы шоу и твердо настроена на победу. Она мечтает поработать с Егором Дружининым, потому что считает его эталоном профессионализма. Но не отказалась бы и пойти в команду к татьяне Денисовой.

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