2018-09-27T06:32:40+03:00
Общество

Бойцы томского ОМОНа провели День открытых дверей для будущих росгвардейцев

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День открытый дверей для будущих росгвардейцев.День открытый дверей для будущих росгвардейцев.
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Бойцы отряда провели для обучающихся в Центре профессиональной подготовки УМВД будущих росгвардейцев интересную ознакомительную экскурсию, рассказав о боевом пути отряда, специфике службы в рядах Росгвардии и о тех, кто не пожалел своей жизни во имя спасения чужой, - об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии Томской области.

Слушатели ЦПП посетили музей отряда, где познакомились с историей этого спецподразделения Росгвардии, узнали о том, какие служебно-боевые - задачи выполняют бойцы ОМОН в мирное время, командировках на Северный Кавказ, за что отряд неоднократно отмечен высокими государственными наградами. С момента образования томский ОМОН более 50-ти раз побывал в зонах вооруженного конфликта, оказывая содействие в поддержании общественного порядка в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, на Северном Кавказе.

По традиции, бойцы ОМОН провели выставку современного вооружения и спецсредств, используемых бойцами спецподразделения в служебной деятельности. Молодых людей интересовал вопрос, какие квалификационные требования предъявляются к кандидатам на службу в ОМОН, на что боец отряда рассказал, что одним из необходимых условий поступления на службу является прохождение теста на физическую подготовку: многокилометровый кросс, комплекс упражнений в спортзале, рукопашный бой. Для этого необходимы упорство и стойкий характер и, конечно, деловые и моральные качества кандидата.

В ходе мероприятия сотрудники ОМОН показали будущим росгвардейцам автопарк отряда, рассказали о работе инженерно-технической группы ОМОН - бесстрашных и мужественных сотрудниках, которым всякий раз, выезжая на обследование обнаруженного подозрительного предмета, приходится сталкиваться с опасностью и непредсказуемостью.

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