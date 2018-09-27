Депутаты Думы Томской области собираются сохранить региональные льготы для пенсионеров

СЕГОДНЯ 05:29 2018-09-27T05:38:17+03:00

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Один из главных вопросов повестки ближайшего заседания областной Думы - сохранение региональных льгот для пенсионеров. Собрание состоится 27 сентября.

Изменения собираются внести в 12 областных законов. Для пожилых людей сохранят выплаты ветеранам труда и компенсации при оплате жилищно-коммунальных услуг. Их сегодня получают 90 тысяч человек в области. Сохранят также материальную поддержку ветеранам труда Томской области. Останутся «транспортные» выплаты и права на приобретение «единого социального проездного билета». Также на компенсацию коммунальных услуг выделят дополнительную поддержку - на оплату дополнительной площади жилья и ежегодные выплаты на твердое топливо (в среднем 9 000 рублей).

Еще одним из вопросов повестки будет ситуация с ценами на тепло и горячую воду в микрорайоне "Южные ворота". Дело в том, что географически район находится за чертой Томска, но при этом тепло и горячую воду получает из централизованной системы города. Из-за этого цены на 2 комуслуги в "Южных воротах" больше, чем в Томске. Депутаты собираются внести поправки в областной закон «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду». Они должны сдержать рост цен на тепло и горячую воду для жителей «Южных ворот».