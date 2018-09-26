В двух школах Томска учеников заставляли публично извиняться

СЕГОДНЯ 05:10 2018-09-26T05:26:00+03:00

После внесения протестов прокуратуры приказы привели в соответствие с законом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура проверила документацию в двух школах Октябрьского района. В них приказами директоров установили для учеников более широкие меры ответственности за провинность, чем это предусмотрено законом, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По закону, если учащийся нарушает устав школы, ему могут сделать замечание, выговор или отчислить. Однако директора школ еще издали отдельные приказы. В них документально закреплено, что за определенные провинности дети еще могут получить строгий выговор, должны будут публично извиниться или возместить причиненный ущерб.

После внесения протестов прокуратуры приказы привели в соответствие с законом.

Тем временем в Екатеринбурге школу обнесли глухим серым забором.

- На пешеходной улице Вайнера обновили забор школы №10. Кто-нибудь в курсе, колючка по проекту предусмотрена? – задался вопросов автор записи в соцсети.

Под постом в соцсети в считанные часы появилось множество комментариев. Кто-то из горожан даже предположил, что в учебном заведении учатся «особо опасные дети».