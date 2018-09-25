В Томской области потеплеет в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-25T11:52:02+03:00

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По сообщению томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня погода улучшится. В среду, 26 сентября, столбик термометра поднимется до +21 градуса по области. На северо-востоке региона повышение будет меньше - до +15. В Томске синоптики обещают от 16 до 18 градусов тепла. Во второй половине недели, 27 и 28 сентября, осадки уже не ожидаются. Температура воздуха в регионе поднимется днем до плюс 20 градусов. В областном центре также термометр покажет около 18-19 градусов тепла.

Напомним, мэр Иван Кляйн пригласил томичей на первый общегородской субботник, который пройдет 29 сентября. Следующая уборка города запланирована на 5-6 октября, тогда в городских пространствах будет произведена высадка деревьев, в том числе и на территории Михайловской рощи. Там в настоящее время продолжается благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».