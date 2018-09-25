2018-09-25T05:29:07+03:00
Звезды

Томич просит отменить концерт Егора Крида

Певец, по его мнению, в своем творчестве пропагандирует пошлость и алкоголь
Елена Чечнева
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Томич Александр Ягодкин создал петицию против концерта Егора Крида в областном центре.Томич Александр Ягодкин создал петицию против концерта Егора Крида в областном центре.Фото: из открытых источников
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Томич Александр Ягодкин создал петицию против концерта Егора Крида в областном центре. Она адресована мэру Ивану Кляйну, начальнику управления культуры Александру Лисицыну, руководителю областного управления Роспотребнадзора Виктору Пилипенко и начальнику управления культуры Денису Шостаку. В документе он требует отменить концерт певца "в связи с агрессивной пропагандой пошлости и алкоголя в его творчестве".

Концерт Крида запланирован в городе на 6 октября. Официальное возрастное ограничение для мероприятия "6+". При этом он пропагандирует деструктивные смыслы, которые разрушительно влияют не только на детей, но и на взрослых.

- Считаем, что такие гастролёры не нужны нашим детям и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России и в частности городской администрации Томска - говорится в петиции.

Напомним, недавно концерт Егора Крида отменили в Дагестане. В социальных сетях на него посыпались угрозы от лица местных жителей. Певца предупреждали, что, если он приедет в Махачкалу, то будет изнасилован, продан в рабство на кирпичный завод или даже убит.

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