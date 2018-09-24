Управляющую компанию подозревают в воровстве платежей жильцов за электричество в Томске

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-24T10:27:03+03:00

Прокуратурой Ленинского района провела проверку одной из управляющих компаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Прокуратура Ленинского района провела проверку одной из управляющих компаний. В ведомство обратился гендиректор компании "Томскэнергосбыт".

По версии правоохранителей, по договору УК должна была оплачивать электроэнергию, потребленную жителями ее домов. Однако с марта 2016 года по апрель 2018 года она перечислила ресурсоснабжающей организации лишь половину той суммы, что заплатили за эту коммунальную услугу жильцы.

Оставшиеся около 800 тысяч рублей управляющая организация использовала в собственных интересах.

- По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ "причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое в крупном размере". - отметили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре района.