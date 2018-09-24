Управляющую компанию подозревают в воровстве платежей жильцов за электричество в Томске
Прокуратура Ленинского района провела проверку одной из управляющих компаний. В ведомство обратился гендиректор компании "Томскэнергосбыт".
По версии правоохранителей, по договору УК должна была оплачивать электроэнергию, потребленную жителями ее домов. Однако с марта 2016 года по апрель 2018 года она перечислила ресурсоснабжающей организации лишь половину той суммы, что заплатили за эту коммунальную услугу жильцы.
Оставшиеся около 800 тысяч рублей управляющая организация использовала в собственных интересах.
- По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ "причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое в крупном размере". - отметили в пресс-службе прокуратуры Томской области.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре района.