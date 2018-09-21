В томском Роспотребнадзоре рассказали о причинах подъема заболеваемости ОРВИ

СЕГОДНЯ 04:31 2018-09-21T04:37:10+03:00

В настоящее время на карантин закрыты несколько классов

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За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 47%. К 18 сентября даже успели закрыть 4 класса на карантин. «Повезло» ребятам из трех школ Томска, Шегарского и Молчановского районов, в последнем муниципалитете также пришлось ограничить работу одной группы в детском саду.

Шиповник пьем с умом

В прошлом году до карантина дошло лишь в октябре. Чтобы узнать, с чем же связан столь ранний всплеск заболеваемости, мы обратились в региональное управление Роспотребнадзора.

- Ничего из ряда вон выходящего в такой ситуации нет, - прокомментировали в ведомстве. – Столь большое повышение заболеваемости связано с формированием детских коллективов осенью, холодной погодой и отсутствием отопления до 17 сентября.

На сайте областного Роспотребнадзора также ссылаются на данные лабораторного мониторинга. Судя по ним, среди жителей Томской области пока не зарегистрирован грипп, а «циркулируют только вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, адено- и риновирусы». Но по ним уровень заболеваемости ОРВИ не намного ниже эпидемических порогов: в Томской области - на 8,6%, в г. Томске - на 4,5%.

В общем, остается пить чай с шиповником либо поспешить в поликлинику за прививкой.

Удачное время для прививки

Кстати, вакцинация от гриппа сейчас идет полным ходом. Прививки уже поставили 25 100 жителей Томской области, из них 3 997 детей. Эта цифра составляет 2,6% от запланированного количества. В планах – поставить прививки 45% жителей области.

- Сейчас оптимальное время для посещения прививочного кабинета, так как основной наплыв желающих поставить прививку мы традиционно ожидаем в октябре, - отметила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Елена Шаталова.

Медики уточняют, что после прививки иммунитет к гриппу вырабатывается через две недели. Она не исключает заболевания, однако является единственным способом защититься от тяжелых форм и осложнений гриппа.

Бесплатно вакцинироваться могут дети с шести месяцев, дошкольники, школьники, студенты, медики, работники образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионеры, беременные женщины и призывники. Поставить прививку нужно в поликлинике по месту жительства.

В прошлом году в Томске действовали передвижные мобильные комплексы, где прививку от гриппа трудоспособным горожанам тоже ставили бесплатно. Совершенно точно такие комплексы будут работать и в этом году, но пока неизвестно, с какого времени и где именно, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Спросить об этом, а также задать вопросы по вакцинации, профилактике и лечению можно по телефонам горячей линии (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (бесплатный звонок с сотовых телефонов и для жителей Томской области). Она организована департаментом здравоохранения Томской области и работает круглосуточно.

Болезненная правда

Ученые СибГМУ рассказали о самых частых мифах, связанных с лечением гриппа и ОРВИ. К примеру, убедительных данных, позволяющих назвать витамин С эффективным средством профилактики гриппа и ОРВИ, в настоящее время нет. Поэтому его регулярное употребление не может считаться абсолютной защитой.

Не все так просто и с высокой температурой. Если, кроме температуры в пределах 39.0, нет других выраженных жалоб, ее можно не сбивать лекарствами, а использовать физические методы охлаждения: сделать обтирание или положить лед на голову.

При ОРВИ пить антибиотики, как правило, нет смысла, потому что на вирусы они не действуют. Антибиотики назначают при наслоении бактериальных инфекций, например, если на фоне риновирусной инфекции развился отит.

Еще один распространенный миф: после прививки человек точно заболеет гриппом. Но в состав вакцины входят частицы вирусов, которые не способны вызвать заболевание. Если после прививки появляются симптомы ОРЗ, более вероятно, что болезнь вызвана другими вирусами или бактериями, которыми можно заразиться в поликлинике, общественных местах, на работе.