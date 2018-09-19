Следователи ищут мужчину, напавшего на подростка в Томске

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-19T07:51:00+03:00

В настоящее время следователи СО по Ленинскому району с сотрудниками полиции устанавливают личность подозреваемого. Фото: соцсети. Фото: социальные сети

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По факту нападения на подростка в областном центре томские следователи возбудили уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия".

По предварительным данным, 15 сентября около 8.00 утра в переулке Донском в Ленинском районе мужчина с ножом напал на 16-летнего подростка. Парню удалось убежать.

- В настоящее время следователи СО по Ленинскому району с сотрудниками полиции устанавливают личность подозреваемого, - отмечают в пресс-службе СК РФ по Томской области. - Выполняются следственные действия.

В социальных сетях томичи пересылают друг другу фоторобот подозреваемого. История обрастает новыми подробностями. Многие пользователи цитируют сообщение о том, что мужчина приставил подростку нож к горлу, но тот успел подставить руку, и ее сильно поранили. Эти сведения нам подтвердили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Кроме того, пользователи соцсетей утверждают, что "маньяк" направился в сторону Иркутского тракта.