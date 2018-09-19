2018-09-19T05:40:20+03:00
Общество

Лучшим лесным инспектором в России стал томич

Артем Струков выявил 13 фактов незаконной заготовки древесины
Елена Чечнева
Поделиться:
Артем Струков справа. Фото: департамент лесного хозяйства Томской областиАртем Струков справа. Фото: департамент лесного хозяйства Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По итогам работы за прошлый год председателя комитета государственного лесного и пожарного надзора Артем Струков выбрали «Лучшим лесным инспектором» России. Артема торжественно наградили в Кремле в честь Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

Артем Струков тесно сотрудничает с прокуратурой, ФСБ и другими контролирующими органами. С прошлого года департамент инициировал более 1300 проверок. Артем лично выявил 13 фактов незаконной заготовки древесины, а на местах рубок задержал 21 нарушителя.

- Особое внимание глава комитета государственного лесного и пожарного надзора уделяет транспортировке древесины. - отмечают в пресс-службе областного департамента лесного хозяйства. - В частности, в прошлом году в круглосуточном режиме организована работа передвижного поста контроля.

А тем временем парашютист-пожарный Верхнекетского авиаотделения «Томской авиабазы» Артем Жуков представил Томскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. За звание «Лучшего лесного пожарного» в этом году борются представители из 26 регионов от Архангельска до Хабаровска.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Калужская область познакомит жителей столицы со своими достижениями и культурным многообразием
20 и 21 сентября в столице пройдут Дни Калужской области. Официальная программа начнется с церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы
Почему немцы, арабы и американцы стоят в очереди за тверским LVL-брусом?
Вот уже почти десять лет застройщики с успехом применяют в строительстве отечественный LVL-брус (см. «Справку «КП»), ежедневно доказывая: дома из такого материала ни в чем не уступают (а кое в чем даже превосходят) традиционным деревянным домам
Новости 24
Двух новосибирцев осудили за кражу денег у 92-летнего томича
Солнечная погода ожидается сегодня в Томске
К отоплению подключили большую часть жилых домов в Томске
Томичка пойдет под суд за повторное нападение на сожителя с ножом
В Томской области 3 класса закрыли на карантин
Церемония прощания с Андреем Мурашовым пройдет завтра в Томске
Директор томского лицея стала лауреатом всероссийского конкурса
В Томской области из-за пьяного бесправника пострадал человек
Мужчину осудили за поножовщину с подростком в Томской области
В Томской области приставы заставили заплатить полмиллиона за производственную травму
Ферма в Томской области вновь лишилась сена из-за пожара
Томичи смогут встретиться с замруководителя СК на транспорте по Западной Сибири
Томские спортсмены выступают на чемпионате мира по кикбоксингу
На матпомощь томским пенсионерам выделили 39,6 миллионов рублей
Прокуратура: власти игнорируют обращения томичей на загрязнение водоемов
Мэр Томска раскритиковал качество работ на бульваре Кирова
Ушел из жизни томский журналист Андрей Мурашов
Томская гимнастка завоевала «золото» чемпионата мира
Томича обвиняют в воровстве продуктов и спиртного по ночам
На севере Томской области столкнулись ВАЗ и грузовик: пострадали двое
Не дал поиграть: томич лезвием от бритвенного станка ранил сотрудника ИК, который отобрал у него карты
Томичей приглашают присоединиться к акции «Накорми бездомного»
В Томске собирают автономную метеостанцию для работы в Арктике
Сегодня ночью в Октябрьском районе Томска отключат воду
Кирпичный жилой дом загорелся в Томской области
Дождь с мокрым снегом ожидается сегодня в Томской области
Жителей Томской области подозревают в совершении 17 гаражных краж
В Томске голый мужчина лег на проезжую часть
В Томской области восстановят 500 гектаров леса