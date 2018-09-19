Лучшим лесным инспектором в России стал томич

СЕГОДНЯ 05:18 2018-09-19T05:40:20+03:00

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По итогам работы за прошлый год председателя комитета государственного лесного и пожарного надзора Артем Струков выбрали «Лучшим лесным инспектором» России. Артема торжественно наградили в Кремле в честь Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

Артем Струков тесно сотрудничает с прокуратурой, ФСБ и другими контролирующими органами. С прошлого года департамент инициировал более 1300 проверок. Артем лично выявил 13 фактов незаконной заготовки древесины, а на местах рубок задержал 21 нарушителя.

- Особое внимание глава комитета государственного лесного и пожарного надзора уделяет транспортировке древесины. - отмечают в пресс-службе областного департамента лесного хозяйства. - В частности, в прошлом году в круглосуточном режиме организована работа передвижного поста контроля.

А тем временем парашютист-пожарный Верхнекетского авиаотделения «Томской авиабазы» Артем Жуков представил Томскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. За звание «Лучшего лесного пожарного» в этом году борются представители из 26 регионов от Архангельска до Хабаровска.